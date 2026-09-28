MasterChef Celebrity comenzará su nueva temporada el lunes 28 de septiembre a las 22:15 por Telefe. Wanda Nara volverá a conducir el reality, que reunirá a 24 famosos de la música, la actuación, el humor, el periodismo y el deporte. La primera emisión pondrá en marcha la competencia y permitirá verlos por primera vez frente a la mesa que evaluará sus platos.

La conducción seguirá a cargo de Wanda Nara, mientras que Damián Betular y Germán Martitegui compartirán la evaluación de los platos con Maru. Los participantes deberán presentar sus preparaciones ante tres figuras de la gastronomía con trayectorias diferentes. Para quienes ya conocen el programa, el recambio en el jurado será una de las primeras cosas a observar.

El estreno podrá verse por Telefe y, de manera simultánea, por HBO Max. La primera emisión reunirá al nuevo jurado con un elenco que cruza generaciones y profesiones: hay músicos, actores, humoristas, periodistas y figuras del deporte. Con los nombres confirmados, la expectativa pasa ahora a descubrir cómo se desempeñará cada uno en la cocina.

Quiénes participan en MasterChef Celebrity

Entre las figuras vinculadas con la actuación y el humor estarán Campi, Diego Ramos, Grego Rossello, Julieta Poggio, Julieta Nair Calvo, Mike Amigorena, Nazareno Casero, Pachu Peña y Sebastián Presta. Para ellos, MasterChef Celebrity propone una exposición diferente: su trabajo ya no terminará en un escenario ni dependerá de un guion, sino del plato que entreguen al jurado.

La televisión y el periodismo tendrán una presencia fuerte con Josefina “China” Ansa, Edith Hermida, Elizabeth Vernaci, Karina Mazzocco, Lizy Tagliani, Luciana Geuna, Morena Beltrán, Pablo Giralt y Paula Trápani. Aunque están acostumbrados a hablar frente a cámaras o micrófonos, esta vez deberán responder con sus preparaciones a las devoluciones de Betular, Martitegui y Botana.

La música aportará a Alejandro Lerner, Hernán Coronel, líder de Mala Fama, y Luck Ra. A ellos se sumarán Martita Fort, el exfutbolista Pablo Migliore y Rocío Robles, con lo que se completa la lista de 24 participantes. La variedad del elenco pondrá a competir a figuras que rara vez coinciden en un mismo programa y que llegarán con experiencias muy distintas.

El lunes comenzará a verse cómo se desenvuelve ese grupo frente a las hornallas. Para MasterChef Celebrity, el estreno también marcará el debut de Maru Botana junto a Betular y Martitegui: una nueva mesa de jurados ante un plantel que deberá demostrar sus habilidades desde la primera emisión.