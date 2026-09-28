La cuenta de Gaspi volvió a mostrar actividad a más de tres meses de su muerte. En su perfil de Instagram apareció un mensaje firmado por su familia, que logró recuperar el acceso y quiso contarles a los seguidores qué hará con ese espacio. La publicación abrió una nueva etapa para una cuenta que había quedado ligada al recuerdo del creador de contenido.

Gaspar Prim Díaz murió el 14 de junio a los 23 años, cuando dos helicópteros chocaron en Río de Janeiro. El accidente dejó seis víctimas fatales. Este fue el primer mensaje que sus familiares difundieron desde su cuenta tras la tragedia, una aparición que devolvió la atención a un espacio donde Gaspi había compartido sus videos y su humor.

Antes de anunciar su decisión, sus seres queridos se dirigieron a quienes los acompañaron en el duelo. “Hola a todos. Somos la familia de Gaspi. Desde que él se fue, el amor que recibimos de ustedes nos sostuvo más de lo que imaginan”, escribieron. El mensaje comenzó con ese agradecimiento antes de explicar qué ocurrirá con el perfil.

La familia confirmó que ya puede ingresar a la cuenta y que se hará cargo de administrarla. “Pudimos recuperar su cuenta y a partir de ahora la vamos a cuidar nosotros, para proteger todo lo que él construyó”, señaló. No anunció nuevos proyectos ni detalló planes para publicar; el foco de sus palabras estuvo en preservar ese espacio.

Sobre el destino que imagina para el perfil, expresó un deseo: “Que este lugar siga siendo un espacio para recordarlo como era: con su alegría y ese humor tan característico que nos hacía reír a todos”. La frase pone el recuerdo de Gaspi en el centro de la decisión y rescata el humor con el que reunió a sus seguidores.

El mensaje terminó con una firma que puso nombres a quienes estarán detrás de la cuenta: “Gracias por tanto cariño. Michelle, Fran y Fede”. Son su madre y sus dos hermanos mayores, que eligieron presentarse juntos ante la comunidad del youtuber. También dejaron claro que serán ellos quienes cuidarán el perfil de ahora en adelante.

Por el momento, la familia no indicó si habrá nuevas publicaciones ni adelantó una frecuencia para usar la cuenta. Su decisión sí establece quién la administrará y con qué propósito: conservar el espacio donde Gaspi compartió su trabajo para que quienes lo siguieron puedan continuar recordándolo allí.