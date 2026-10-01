Cami Homs se refirió al casamiento de Rodrigo De Paul y Tini Stoessel y dejó una respuesta contundente cuando le preguntaron si recibió una invitación para asistir al esperado evento. Durante una nota con LAM, el ciclo de América TV conducido por Ángel de Brito, la modelo fue consultada por la nueva etapa sentimental que atraviesa su expareja. Sin mostrar incomodidad, confirmó que conoce los detalles sobre el próximo enlace y aseguró que no tiene inconvenientes con la situación. “Sí, claro sabía. Nada, todo bien”, respondió.

El cronista también quiso saber si Francesca y Bautista, los hijos que Homs tuvo con De Paul, le habían contado algo sobre la boda. La modelo explicó que no recibió comentarios al respecto y marcó cuál es su principal preocupación en medio de esta nueva etapa familiar. “Mientras yo los vea felices a ellos, no hay nada para decir”, expresó.

En esa misma línea, Cami Homs dejó en claro que su prioridad está puesta en sus hijos y no en los detalles de la celebración. “No quiero nada más que eso, verlos felices a mis hijos”, sostuvo. Actualmente, la modelo está en pareja con José Sosa y recientemente volvió a ser madre con el nacimiento de Aitana.

La conversación tomó otro rumbo cuando apareció la pregunta que podía generar mayor repercusión: si había sido invitada al casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul. Homs respondió rápidamente y sin dejar lugar a interpretaciones. “No, no, no. Claramente que no”, afirmó frente a la cámara.

Ante la posibilidad de que el futbolista pudiera convocarla debido al vínculo que ambos mantienen como padres, la modelo volvió a marcar distancia. “Está todo bien, pero no, claramente que no”, manifestó. Incluso, cuando le plantearon qué haría si finalmente recibiera una invitación, prefirió evitar especulaciones: “Ay, chicos, no voy a responder cosas obvias. Pero todo bien igual”.

Cami Homs picante sobre el casamiento de su ex

La relación entre Homs y De Paul tuvo un fuerte impacto mediático después de su separación, ocurrida a fines de 2021. Poco después comenzaron a circular versiones sobre el vínculo entre el futbolista y Tini Stoessel, relación que ambos hicieron pública meses más tarde. En aquel momento, Homs y el jugador ya eran padres de Francesca y Bautista.

El conflicto entre la expareja también llegó a la Justicia luego de distintos cruces públicos y la difusión de mensajes privados. En 2022, Rodrigo De Paul denunció a Cami Homs y a su padre, Horacio Homs, por presuntas amenazas y extorsión. Posteriormente, en septiembre de 2023, se archivó la causa contravencional por hostigamiento iniciada por el futbolista. Con el paso del tiempo, ambos redujeron sus apariciones alrededor de aquella disputa y, ahora, Homs volvió a fijar su posición sobre la boda: mantenerse al margen y enfocarse en el bienestar de sus hijos.