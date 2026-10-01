Durante la emisión de este miércoles de LAM, Ángel de Brito presentó el testimonio de una joven que aseguró haber perdido su trabajo después de un incómodo episodio protagonizado por Matías Alé en el restaurante donde se desempeñaba como recepcionista.

Según relató Daira, conocida como “Tini”, todo ocurrió el sábado 26 de septiembre, cuando Matías Alé llegó al establecimiento. La joven explicó que entre sus tareas estaba recibir a los clientes, entregarles la carta, acompañarlos hasta sus mesas y abrirles la puerta. Sin embargo, aseguró que no reconoció al actor porque no sabía quién era.

“Mi rol como recepcionista era darle la carta, ubicar a la gente y abrirle la puerta. Me tocó recibirlo a Matías Alé y no lo reconocí porque no lo conocía”, contó la joven durante la entrevista que mostró Ángel de Brito en el programa de América.

De acuerdo con su versión, una vez que el actor se ubicó en su mesa, comenzó a conversar con la encargada del lugar y a manifestarle su disconformidad por la manera en que había sido recibido. Daira aseguró que desde la recepción podía observar que Alé hablaba sobre ella y la señalaba mientras hacía el reclamo.

“Lo primero que hace él es quejarse en un tono medio agresivo, como que no le gustó. Y yo dije ‘Ah, bueno, genial. Es humorista’, pero resulta que estaba hablando cosas malas de mí. Estaba diciendo que cómo era posible que yo no lo hubiera recibido como tenía que ser”, relató la joven.

Según Daira, el reclamo de Matías Alé estuvo relacionado directamente con su condición de figura pública. “Dijo que por qué yo no lo había recibido como una persona famosa, que él es famoso y todos lo reciben bien, con una sonrisa por la fama que él tiene. Todo eso le dijo a la encargada mirándome a mí”, sostuvo.

Matías Alé y un nuevo escándalo

El relato continuó con una situación todavía más inesperada: horas después, la encargada del turno noche le comunicó que no continuarían requiriendo sus servicios. “Yo le dije ‘¿Por qué? No entiendo nada’ y ella misma me dijo ‘Vino Matías Alé y se quejó porque no le diste el trato como él se merece. Pero ya está. Tranquila’”, contó.

“Yo me fui a la bacha a llorar y a buscar a ver quién era, porque no sabía quién era Matías Alé”, expresó Daira, quien tiene 22 años. Además, señaló que el lunes una excompañera le confirmó que su puesto ya había sido ocupado, mientras el episodio comenzó a generar repercusión tras su aparición en LAM.