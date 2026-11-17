La China Suárez respondió con un duro descargo en Instagram después de que Ángel de Brito la vinculara con Leandro Paredes en su programa de streaming. En medio de los enfrentamientos con Wanda Nara, la actriz y pareja de Mauro Icardi apuntó contra quienes difunden versiones sobre su vida sentimental y reclamó que dejen de involucrarla con otras personas.

En Ángel Responde, el periodista había presentado el supuesto romance como un enigmático y atribuido la información a una fuente. “Acá me dice una fuente que el jugador con el que habría salido la japonesa es uno que tiene apellido de algo que hay varias veces en una casa”, lanzó para que los espectadores arriesgaran nombres en el chat.

Las respuestas señalaron a Leandro Paredes y el conductor las dio por acertadas. El mediocampista de Boca Juniors quedó así identificado como el protagonista de la versión que antes había deslizado Analía Franchín. En A la Barbarossa, la panelista había hablado de un supuesto encuentro en París y había reservado la identidad del futbolista por respeto a su familia.

La China Suárez reaccionó en sus redes con un mensaje que cuestionó directamente esos rumores. “Dejen de relacionar mi nombre con gente que ni conozco. Les debería dar vergüenza a estas alturas. Busquen a otro personaje para joder”, escribió, al rechazar que siguieran apareciendo nombres vinculados con ella.

Después de la versión sobre Leandro Paredes, la actriz extendió sus críticas a la prensa argentina y puso en duda la credibilidad de quienes hablan de su intimidad. “La mayoría de los periodistas argentinos son una escoria. Por suerte, la gente inteligente ya no les cree”, sostuvo.

En otro tramo del descargo, la China Suárez sugirió que detrás de esas publicaciones había instrucciones para perjudicarla. También afirmó que buscaban correr el foco de otros asuntos, sin precisar cuáles. “Que no se note tanto la bajada de línea que les dan para ensuciar mi nombre y desviar la atención de 10 realmente importante”, expresó.

La acusación final apuntó a los medios y a las condiciones que, según ella, impondrían para evitar ataques. La actriz vinculó ese trato con obedecer indicaciones y entregar dinero. “La mayoría de los medios son una mafia, sino estás con ellos, no obedeces, ó no pasas sobres, te ensucian”, disparó.