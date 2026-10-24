La dulce espera de su primer hijo también trae situaciones inesperadas para Cande Molfese, quien reconoció que una salida nocturna de su pareja le despertó sentimientos que no había experimentado hasta ahora. La actriz habló sin filtros en Se fue larga, el programa de Luzu TV, y contó por qué le molestó que su novio, Joaquín Laviaguerre, organizara una extensa jornada de planes mientras ella transita el embarazo.

Todo comenzó cuando el futuro papá le anticipó que tenía varias actividades programadas para el mismo día. Según relató la actriz, el itinerario incluía jugar al fútbol, tomar una cerveza con amigos, asistir a un recital de Los Pérez en Quilmes y terminar la noche en una fiesta. La sucesión de propuestas la tomó por sorpresa y la llevó a reflexionar sobre cómo había cambiado su manera de vivir esas situaciones.

Al recordar el momento, Cande Molfese explicó que intentó mantener la calma y no exteriorizar su incomodidad. “Yo ahí respiro y digo: ‘Está bien’. Esto a la Cande de hace cinco meses atrás le chup... un huevo”, confesó entre risas. La frase dejó en evidencia que algo que antes no le generaba ningún problema ahora le provocaba una reacción diferente, en medio de una etapa muy especial de su vida.

La sorpresa llegó cuando sus compañeros quisieron saber a qué hora había regresado Joaquín Laviaguerre después de semejante recorrido. “Cinco de la mañana”, respondió la actriz, ante la reacción de quienes participaban de la charla. La duración de la salida se convirtió entonces en uno de los puntos centrales de la conversación, ya que su pareja había pasado prácticamente toda la jornada fuera de casa.

Sin embargo, Molfese aclaró que su malestar no significaba necesariamente que estuviera en contra de que su novio disfrutara de sus amigos. “Me está generando desde un lugar porque yo no puedo. No porque me moleste que él salga, ¿entendés?”, explicó. De esa manera, vinculó su reacción con las limitaciones que atraviesa durante el embarazo y con la diferencia entre la rutina de ambos en este momento.

Durante el intercambio, sus compañeros también remarcaron que ella estaba transitando el embarazo mientras él podía continuar con sus planes habituales. La actriz reconoció que la situación le había generado una sensación inesperada, aunque eligió no plantearle directamente el reclamo a su pareja. “Me lo guardé para mí y lo cuento acá”, admitió al revelar que prefirió compartir la anécdota en el programa antes que discutir por lo sucedido.

Cande Molfese en el ojo de las críticas

La posibilidad de una separación también apareció durante la charla, pero Cande Molfese se encargó de despejar cualquier sospecha sobre una crisis sentimental. Cuando le preguntaron si había pensado en terminar la relación, respondió con contundencia: “¡No! Lo amo y está bien”. Su declaración dejó en claro que, pese a la molestia que sintió, el episodio no modificó sus sentimientos hacia Joaquín Laviaguerre.

Por último, la actriz recordó un gesto de su novio que terminó de darle otro tono a la historia: “Y el domingo se levantó y me dio el regalo del Día de la Madre”. Así, Cande Molfese expuso una situación cotidiana que adquirió otro significado durante su embarazo y mostró que, aunque atraviesa cambios en su manera de relacionarse con determinadas experiencias, continúa disfrutando de la llegada de su primer hijo junto a su pareja.