El pasado de Wanda Nara volvió a convertirse en tema de conversación tras la aparición de un video que pocos recordaban. Las imágenes, que sorprendieron por el aspecto que tenía en aquel entonces, la muestran en una participación fugaz junto a dos reconocidas figuras de la televisión argentina: Adrián Suar y Nicolás Cabré.

El material fue presentado en Sálvese quien pueda (SQP), el ciclo de América TV, donde el panelista Martín Salwe compartió el hallazgo con sus compañeros. La grabación corresponde a Sin códigos, la ficción de Pol-ka que tuvo a Suar y Cabré como protagonistas y que contó con la presencia de la mediática en una escena que pasó prácticamente inadvertida.

Al introducir el fragmento, Salwe explicó de qué se trataba el descubrimiento: “Encontramos un archivo de Wanda, sus inicios como actriz, haciendo de extra”. La secuencia dura apenas unos segundos y permite ver a Nara en un segundo plano, mientras los actores principales desarrollan la escena. Su intervención es breve y no tiene diálogo.

Durante la emisión, el panelista volvió a señalar el lugar que ocupaba la conductora en aquellas imágenes. “¿La viste? Ahí está. Está de extra”, comentó mientras el programa repasaba el video. La aparición generó sorpresa entre los integrantes del ciclo, que destacaron el contraste entre aquella participación secundaria y el presente profesional de la empresaria.

La conductora Sabrina Rojas también reflexionó sobre el recorrido de la mediática y lo que representaba ese registro de sus primeros pasos frente a las cámaras. “Qué se iba a imaginar toda esa gente que esa chica de ahí atrás iba a ser lo que es hoy, con la conducción y su debut como protagonista”, expresó al aire.

La conversación también incluyó una referencia a otra etapa conocida de la exposición pública de Wanda. El periodista Nico Peralta recordó la famosa tapa de la revista Paparazzi en la que Nara apareció con una prenda asociada a Diego Maradona, un episodio que quedó ligado a sus primeros años de popularidad.

El debut en el cine de Wanda Nara

El hallazgo llega en un momento clave para la carrera de Wanda Nara, que acaba de dar un paso importante al protagonizar ¿Querés ser mi hijo?, una comedia romántica dirigida por Hernán Guerschuny. En la película comparte elenco con Agustín Bernasconi, Jean Pierre Noher y Charo López, en una historia que marca su desembarco como protagonista de un largometraje.

En la producción, Wanda interpreta a Lucía, una mujer que atraviesa una crisis personal y laboral y que le propone a su joven vecino, interpretado por Bernasconi, hacerse pasar por su hijo para conseguir un empleo. Así, aquel breve paso por Sin códigos vuelve a cobrar relevancia frente a su presente cinematográfico y deja en evidencia cuánto cambió su recorrido desde sus primeras apariciones hasta convertirse en una de las figuras más reconocidas del espectáculo argentino.