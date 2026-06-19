El escándalo alrededor de Nico Occhiato, Florencia Peña y Luzu TV sigue generando repercusiones luego de la difusión de la fake news vinculada a Jorge Messi. Tras varios días de fuertes críticas en redes sociales y medios, el conductor decidió enfrentar la situación públicamente durante su programa “Nadie dice nada”, donde dejó en claro su postura sobre todo lo ocurrido.

Como cabeza visible de Luzu TV, el conductor reconoció que la situación lo obligó a tomar decisiones difíciles puertas adentro de la empresa. En medio de la polémica, el canal levantó el programa de Flor Peña de la grilla y además desvinculó al equipo de producción involucrado en el episodio que desató el conflicto.

Durante su descargo, Nico Occhiato intentó mostrarse reflexivo y aseguró que comprendía la gravedad del tema. “Todos están al tanto de lo que sucedió. Uno como cabeza del canal tiene que tomar decisiones. Algunas cosas lindas pero también otros costos que uno tiene que asumir”, expresó frente a la audiencia.

Más adelante, el conductor insistió en que todo se trató de un error humano y remarcó que desde el canal ya pidieron disculpas a quienes correspondía. “Hay errores. Errores humanos, que le pueden pasar a cualquiera. Nosotros hablamos con las personas que teníamos que hablar, pedimos las disculpas que teníamos que pedir”, sostuvo al intentar bajar la tensión alrededor del tema.

Sin embargo, el creador de Luzu TV también aprovechó el momento para cuestionar duramente a quienes, según él, utilizaron la situación para seguir generando versiones falsas y alimentar el escándalo. “Los que se jactan del error generando más fake news, no merecen mi respeto”, disparó con evidente enojo.

En otro tramo del programa, Nico Occhiato aseguró que, pese al impacto mediático, el canal continúa funcionando con normalidad y negó cualquier tipo de crisis comercial. “Los que se ponían contentos de que era el fin de Luzu… no se fue ninguna marca, seguimos acá”, afirmó, intentando transmitir tranquilidad tanto a los seguidores como a los anunciantes.

Además, el conductor eligió victimizarse al apuntar contra el trato que recibió Luzu TV en las últimas horas y sugirió que hubo un ensañamiento mediático con el canal. Según planteó, la diferencia estuvo en el respaldo de una audiencia que, pese al error cometido al aire, decidió acompañarlos.

Antes de cerrar el tema, Nico Occhiato lanzó una frase contundente contra quienes cuestionaron a Flor Peña y a Luzu TV tras el episodio. “Fue un error sin mala leche y lo que nosotros tenemos, a diferencia de los que nos pegaron ayer y quisieron hacernos mierda, es que hay una comunidad que entiende y banca”, concluyó.