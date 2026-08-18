Dos relatos completamente enfrentados pusieron a Cande Ruggeri y Flor Vigna en el centro de una fuerte polémica. Después de ser acusada de haber intentado seducir a Nico Occhiato durante un viaje, la hija de Oscar Ruggeri rompió el silencio y negó la historia. Sin embargo, su explicación no terminó de responder cada uno de los detalles expuestos por la cantante.
El impacto que tuvo la versión llevó a Cande Ruggeri a realizar un descargo público, especialmente por las consecuencias que podía provocar en su vida privada. “Necesito aclararlo por respeto a mi familia, a mi marido, a mi hija”, sostuvo. También cuestionó con dureza la manera en la que fue presentada: “Dejen de poner esos titulares porque me están diciendo un montón de cosas que no soy y siento que no las merezco”.
Lejos de admitir cualquier acercamiento hacia el conductor, la influencer rechazó por completo la acusación de Flor Vigna. “Se están diciendo muchas mentiras que no pasaron así”, afirmó antes de reforzar su postura. “Estas cosas que están diciendo son totalmente falsas. Desmiento absolutamente todo”, agregó en sus historias de Instagram.
La acusación había surgido cuando Flor Vigna recordó una anécdota ocurrida durante su noviazgo con Nico Occhiato. Según contó, el conductor le habría confesado que Cande Ruggeri le tiró onda durante un viaje a Disney y que, en determinado momento, se metió en su cama. La artista aclaró que su entonces pareja le aseguró que no había sucedido nada entre ellos, pero decidió hacer pública aquella versión varios años después.
Como principal elemento para defenderse, Cande Ruggeri explicó cómo había sido la organización de las habitaciones durante esa experiencia. “Yo me fui de viaje con Manuela, con Nico y yo compartí habitación con Manuela”, señaló. El dato desmiente que haya dormido con Occhiato, aunque no reconstruye el momento específico que Vigna atribuyó al conductor ni explica cómo se habría originado una versión tan puntual.
La modelo también defendió su conducta y aseguró que jamás habría avanzado sobre una persona comprometida. “Yo soy una mujer con muchísimos valores, jamás me metería en la cama de un hombre casado, con novia, nunca lo hice ni lo voy a hacer. Las cosas no fueron así”, expresó. A su vez, ubicó el supuesto episodio “hace muchísimo tiempo atrás”, remarcando la distancia temporal existente.
Por ahora, la respuesta de Cande Ruggeri fue tajante, pero poco convincente. La falta de más datos concretos, en comparación con lo relatado por Flor Vigna, es lo que produce más dudas que certezas sobre su versión de los hechos. De este modo, la polémica, lejos de quedar cerrada, abrió un nuevo interrogante sobre qué ocurrió realmente durante aquel viaje y podría ser la versión de Nico Occhiato la que aclare lo ocurrido.