El enojo que Flor Vigna mantuvo guardado desde que tenía 20 años terminó saliendo a la luz frente a las cámaras. La artista acusó a Cande Ruggeri de haber intentado acercarse a Nico Occhiato durante un viaje que ambos compartieron mientras ella estaba en pareja con el conductor. Aunque aclaró que no hubo una infidelidad, expuso una situación que nunca había podido enfrentar.
Sin rodeos, la cantante decidió dirigirse directamente a la modelo y convertir aquel malestar privado en una acusación pública. "Así que Cande Ruggeri si me estás viendo, se que te quisiste tirar a mi novio en ese entonces", lanzó durante su participación en La Casa de los Famosos México, dejando en evidencia que el recuerdo todavía le provocaba bronca.
El episodio había quedado atravesado por un silencio incómodo. Poco después del supuesto intento de seducción, Flor Vigna debió compartir una acción publicitaria con Cande Ruggeri y actuar como si desconociera todo. "A las dos semanas me toca la acción de un yogurt y fuimos las dos... con mi novio le decíamos 'la merecedora'... Siempre me quedé con las ganas de decirle", confesó sobre aquel inesperado reencuentro.
La historia se remontaba a un viaje que Nico Occhiato realizó a Disney como parte de una propuesta organizada para quinceañeras. Para reconstruir el contexto, la actriz explicó: "Un novio (Occhiato) había ido a Disney, lo llevaba una empresa de quinceañeras, e ibas con otro artista. Había una chica que se llama Candela Ruggeri, que siempre me trataba re bien a mí, divina. Él fue con ella".
Según su relato, la tensión apareció cuando el conductor regresó y decidió contarle lo que presuntamente había ocurrido lejos de la Argentina. "Y cuando vuelve él me dice: 'Te voy a decir algo pero no seas tan boluda de decirle. Cande me tiró onda todo el viaje y en un momento se me metió en la cama y me dijo ¿ya fue no?'", recordó Flor Vigna sobre la conversación que habría desatado su malestar.
Pese a la dureza de su acusación contra Cande Ruggeri, la artista sostuvo que siempre creyó en la versión de Nico Occhiato. "Según mi novio no pasó nada, nos queríamos mucho... Él me dijo, 'no le digas porque me vendés'... Fue cuando yo tenía 20", aclaró. Incluso conservó una mirada afectuosa sobre aquella relación: "Fue un noviazgo muy lindo, y fue el que más me gustó".
La decisión de Flor Vigna de revelar ahora aquella supuesta situación volvió a cruzar públicamente los nombres de Cande Ruggeri y Nico Occhiato muchos años después. El relato no cuestionó la fidelidad de su expareja, pero sí dejó instalada una fuerte acusación contra la modelo y expuso el resentimiento que la cantante había callado durante todo este tiempo.