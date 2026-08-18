Una separación fuera de cámara terminó generando más tensión que la propia ficción. Marcelo Polino contó que Lali Espósito evitó compartir la espera con los amigos íntimos de Moria Casán durante el rodaje del último capítulo de la serie. Para el periodista, la decisión no fue casual y dejó expuesta una diferencia personal que mantienen desde hace tiempo.

El conductor no prolongó demasiado el misterio y vinculó aquella actitud directamente con el enfrentamiento que tendría con la cantante. “Conmigo tiene pica. Lali Espósito no se quiso juntar con nosotros”, aseguró frente a las cámaras. Después reforzó su versión al remarcar: “Lali estuvo en un lugar y nosotros, todos los amigos, estuvimos en otro”.

El episodio se produjo cuando el círculo más cercano de la protagonista fue convocado para participar de una secuencia vinculada con su cumpleaños número 80. Marcelo Polino explicó cómo se organizó aquella jornada: “Igual, en el último capítulo, Moria nos invita a un grupo de amigos, la mesa chica, y todos estuvimos en un lugar, todos esos amigos, menos una persona que decidió no estar con nosotros”.

Mientras aguardaban el momento de grabar, el grupo compartió una reunión distendida dentro del palacio elegido para la escena. “Estábamos los que somos más amigos de toda la vida charlando, tomando. Había un lugar con sándwiches, bebidas, todo divino”, recordó. Sin embargo, el clima habría sido distinto en otro sector: “Había una persona que estaba en otra habitación del palacio que no se quiso juntar con nosotros”.

El señalamiento volvió a alimentar las dudas sobre el vínculo actual entre Lali Espósito y Moria Casán. Las versiones surgieron después de que la cantante no participara del evento de presentación de la serie y se asociaron con algunos comentarios públicos de la conductora sobre su casamiento con Pedro Rosemblat. La situación llamó todavía más la atención por la cercanía que ambas habían mostrado cuando interpretaron juntas “¿Quiénes son?” durante los shows en Vélez.

De todos modos, Marcelo Polino no describió una discusión directa entre la artista y Moria Casán ni aseguró que la decisión de permanecer apartada estuviera relacionada con la diva. Su interpretación se apoyó en la “pica” que, según él mismo reconoció, existe entre ambos. Por eso, la actitud atribuida a Lali Espósito quedó presentada desde la mirada del periodista y no como una explicación brindada por ella.

Fuera de lo ocurrido durante la grabación, la revelación instaló un nuevo conflicto alrededor de una producción que ya venía despertando polémicas. Marcelo Polino expuso una interna que permanecía lejos de las cámaras y convirtió la ausencia de Lali Espósito en aquella reunión privada en otro foco de tensión para la serie de Moria Casán.