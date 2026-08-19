Una historia ocurrida hace 15 años enfrentó tres versiones completamente diferentes. Cande Ruggeri negó haber intentado seducir a Nico Occhiato mientras él estaba en pareja con Flor Vigna y aseguró que los hechos sucedieron de manera opuesta. Su respuesta convirtió al conductor en el centro de una polémica que parecía tener únicamente a las dos mujeres como protagonistas.

La reacción de Nico Occhiato llegó después de que Ángel de Brito lo contactara para conocer su postura. Lejos de confirmar alguno de los relatos, el productor se mostró sorprendido y apeló al paso del tiempo: “Jajaja. No lo puedo creer, yo tenía 19 años y eso pasó hace 15. Ni me acuerdo de lo que está contando. Ja, ja, ja. Una locura, ja, ja, ja”. Su respuesta no aclaró qué ocurrió durante aquel viaje.

Cande Ruggeri, en cambio, aseguró tener una versión concreta y apuntó directamente contra el ex de Flor Vigna. “Pasó todo lo que contó, al revés. Todo el viaje estuvo atrás mío y yo no me metí en ninguna cama, fue al revés”, sostuvo la modelo. De esa manera, rechazó haber buscado al conductor y afirmó que habría sido él quien intentó acercarse.

El conflicto había comenzado cuando Flor Vigna recordó públicamente una confesión que, según ella, recibió de Nico Occhiato al regresar del viaje. La cantante contó que su entonces novio le había dicho que Cande Ruggeri le tiró onda durante toda la experiencia y que incluso se metió en su cama. También aclaró que él le aseguró que entre ambos no había sucedido nada.

Además de invertir el relato, Cande Ruggeri explicó que conocía perfectamente la situación sentimental del joven y que nunca habría avanzado por ese motivo. “Yo sabía que él estaba de novio y yo soy muy respetuosa con esas cosas. Nunca pasó nada con Nico”, afirmó. Así, negó tanto un encuentro íntimo como la posibilidad de haber buscado iniciar un romance con Nico Occhiato.

Las declaraciones dejaron expuesta una contradicción difícil de resolver. Flor Vigna sostuvo que la información salió de boca de quien era su pareja, mientras la modelo aseguró que fue él quien estuvo detrás de ella durante el viaje. Frente a esas dos reconstrucciones, Nico Occhiato eligió remarcar que tenía 19 años y afirmó no recordar lo sucedido.

La confesión de Cande cambió por completo el eje de la polémica y puso bajo la lupa al conductor. Aunque todos coinciden en que no existió un encuentro entre ellos, difieren sobre quién intentó avanzar. Quince años después, Flor Vigna, Nico Occhiato y Cande Ruggeri quedaron atrapados en una historia con tres protagonistas y ninguna versión definitiva.