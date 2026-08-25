El regreso de Popstars a la televisión argentina, después de 24 años, despierta una enorme expectativa entre quienes sueñan con convertirse en artistas. En esta nueva etapa, Julieta Poggio tendrá un rol destacado como co-host digital del streaming de Telefe y ya contó cuáles son, para ella, las características fundamentales que debe reunir una futura estrella.

En una entrevista exclusiva con Ciudad Magazine, la actriz e influencer habló sobre su participación en el reality y explicó qué aspectos considera determinantes a la hora de identificar a una verdadera Popstar. Para Julieta Poggio, no alcanza solamente con tener una buena voz o destacarse sobre el escenario.

“Tiene que tener muchas cosas. Tiene que tener talento, carisma, tiene que saber bailar, cantar, tener estilo y ser buena persona”, aseguró la joven al ser consultada por las condiciones necesarias para triunfar. De esta manera, dejó en claro que el perfil buscado combina capacidades artísticas con personalidad y actitud.

Pero además del talento natural, Julieta Poggio puso especial énfasis en el esfuerzo y la perseverancia. A la hora de elegir a una participante, aseguró que prestará atención a aquellas que demuestren verdadero compromiso con el sueño de convertirse en una artista profesional.

“Voy a empatizar con esa chica que se nota que verdaderamente es su sueño, que por más que no sea la más talentosa, lo da todo, se prepara, estudia, llega primera”, explicó. Y agregó una reflexión que resume su mirada: “Siento que eso te hace llegar lejos”.

La experiencia personal también apareció durante la charla. Julieta Poggio, que alcanzó una enorme popularidad después de su paso por Gran Hermano, reconoció que ella misma habría considerado participar en un formato de estas características si no hubiese conseguido concretar su carrera artística.

Juli Poggio una Popstars real

“Sí, re”, respondió cuando le preguntaron si se habría anotado en un reality como Popstars. Sin embargo, aclaró que no tuvo la posibilidad de seguir las primeras ediciones porque era demasiado chica: “Yo era muy chiquita. Nací en 2002”.

Finalmente, la integrante del equipo digital de Telefe reveló quién es su referente favorita dentro de la escena pop argentina actual. Sin dudarlo, mencionó a Emilia Mernes, una de las cantantes más importantes de la nueva generación. Así, Julieta Poggio dejó su particular receta para quienes buscan convertirse en las próximas estrellas de Popstars.