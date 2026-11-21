La separación de Cande Tinelli y Coti Sorokin volvió a quedar en el centro de la escena después de una inesperada confesión de la influencer. A más de un año de haber terminado su relación con el músico, la hija de Marcelo Tinelli contó que llegó a revisar su teléfono durante una de las etapas más complicadas del vínculo y dejó una frase que despertó todo tipo de especulaciones: encontró algo que no esperaba.

La revelación se produjo durante su participación en Ángel Responde, el programa de streaming de Ángel de Brito en Bondi Live, donde estuvo acompañada por su hermana Mica Tinelli. En medio de una charla sobre las relaciones de pareja, los celos y las situaciones de desconfianza, surgió la pregunta sobre si alguna vez había controlado el celular de su entonces marido.

Lejos de esquivar el tema, Cande reconoció que hubo una oportunidad en la que tomó esa decisión. “Puede ser que una vez lo revisé”, admitió. Sin embargo, enseguida aclaró que atravesaban un momento muy delicado y que aquella experiencia le dejó una enseñanza. “Estábamos muy mal. Nunca jamás, no lo volvería a hacer nunca en mi vida”, expresó.

Pero lo que más llamó la atención llegó cuando le preguntaron directamente si había encontrado algo en el dispositivo de Coti Sorokin. La respuesta de la cantante fue contundente y dejó abierta la incógnita sobre el contenido que descubrió: “Es peor, sí encontré. No hay que revisar”. Aunque no brindó precisiones sobre lo que vio, sus palabras alimentaron las versiones sobre los conflictos que atravesó la pareja.

Durante la entrevista, Cande Tinelli también reconstruyó cómo fueron los seis años de relación con el músico. “La gente cree que fui breve porque estuve casada un año, pero yo estuve en pareja 6 años también con él”, explicó, en referencia a una historia que comenzó mucho antes de la boda celebrada en febrero de 2024.

Otro de los puntos que marcó el desgaste fue la mudanza a España para acompañar la carrera de Sorokin. “Nos empezamos a llevar un poco peor a partir del casamiento”, reconoció. También contó que dejó muchas cosas en Argentina para apostar por una vida en Madrid, aunque la adaptación terminó siendo más difícil de lo que imaginaba.

¿El motivo de la separación entre Cande y Coti?

La rutina del cantante, que debía viajar constantemente por sus compromisos laborales, tampoco ayudó a la convivencia. “Mucha soledad, él se iba de gira, yo si no lo acompañaba, medio que me quedaba sola en Madrid”, relató. Incluso, Mica Tinelli intervino para señalar que su hermana no tenía una rutina propia en aquella etapa.

Finalmente, la relación llegó a su fin a comienzos de 2025, después de seis años juntos y menos de un año de matrimonio. Ahora, con esta confesión, Cande Tinelli volvió a poner sobre la mesa uno de los episodios más delicados de su historia con Coti Sorokin, aunque eligió no revelar exactamente qué encontró en aquel teléfono.