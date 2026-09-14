Cande Tinelli compartió el dolor de despedir a Linda, su perrita de 14 años, con una publicación que reunió fotografías y recuerdos de su vida juntas. La influencer contó que permaneció cerca de ella hasta el final y puso en palabras una pérdida que todavía no consigue asimilar.

Uno de los pasajes más conmovedores reconstruyó ese último contacto y su deseo de seguir sintiéndola cerca: “Te voy a buscar por todos lados. Voy a estar atenta a tus señales. Aún siento tu olor y la suavidad de tu pelito. Gracias por darme tanto, hasta tu último suspiro y latido en mi pecho, en paz y rodeada de amor, como te lo merecías”.

Al escribir la despedida, Cande Tinelli reconoció cuánto le costaba hacerlo: “Nunca imaginé en mi vida tener que vivir esto. Escribo y lloro”. También describió el lugar que Linda ocupa en su historia: “Nos dijimos adiós Linda, pero en el plano físico, y por un ratito. Ahora estás dentro mío. Mi vida entera sos y serás vos. Nadie me amo tanto como lo hiciste vos. Incondicional. El amor más puro que sentí por un ser vivo”.

Sobre los últimos días, la hija de Marcelo Tinelli explicó que la mascota estaba sufriendo y recordó una promesa: “No podías sufrir más. Lo diste todo. Mi Highlander, la más guerrera. Este finde entendimos todo las dos. Y yo te dije que iba a estar bien y te entregaste, así que confía en mí que así va a ser. A cuidar más que nunca a tu nieto Jesús, un pedacito tuyo que tanto amo y cuidaré como lo hice con vos”.

Entre las imágenes que eligió para homenajearla, sus palabras también buscaron transmitirle calma: “Viajá tranquila. Acá todo va a estar bien, porque vos ya estás en paz y no estás sufriendo más”. La publicación recibió mensajes de cariño de seguidores que la acompañaron ante la pérdida.

Todavía conmovida, Cande Tinelli expresó su dificultad para aceptar la ausencia: “No caigo, y las palabras quedan muy cortas para todo lo que siente mi corazón. Nos vemos pronto mi vieji hermosa. Ojalá te reencuentres con Charly y Leon, tus primos que tanto amabas. Te amo Linda. Serás eterna en mí. En esta, y en todas las vidas que nos vuelvan a tocar juntas”.

Dentro de esa despedida quedó un compromiso concreto para los días que vienen: cuidar a Jesús, el descendiente de Linda al que siente como una parte de ella. En ese vínculo encontrará una forma cotidiana de sostener el amor que describió en su carta.