Mex Urtizberea atraviesa una etapa muy particular de su vida. El músico, actor y conductor eligió Bariloche como el lugar donde quiere echar raíces y comenzó a construir su propia casa en plena Patagonia. Lejos del ritmo acelerado de Buenos Aires, encontró en el paisaje cordillerano un entorno que lo conquistó y que ahora será el escenario de su nueva vida.

La decisión no apareció de un día para el otro. Durante aproximadamente dos años, el creador de ¡FA! comenzó a pasar temporadas en la ciudad rionegrina, inicialmente motivado por su interés en los deportes de invierno. Aprendió a esquiar, recorrió la zona y, con el paso del tiempo, descubrió que quería permanecer allí durante períodos cada vez más extensos. Lo que empezó como una escapada terminó transformándose en un cambio de vida.

Mientras avanza la obra de su futuro hogar, Mex vive en una casa rodante instalada en el mismo terreno donde se levanta la construcción. La particular experiencia fue uno de los detalles que compartió durante su visita a Otro día perdido, el ciclo conducido por Mario Pergolini en El Trece. Incluso bromeó sobre la ubicación de su vivienda y describió el sector como una especie de «conurbano» de Bariloche.

Así es el refugio que prepara Mex

Así es el refugio que prepara Mex

El proyecto inmobiliario lleva el nombre de Casa FA y su diseño está a cargo de la arquitecta Mariel Trigos, profesional egresada de la Universidad de Buenos Aires que reside en Bariloche desde 1990. La evolución de los trabajos se muestra en redes sociales, donde distintas publicaciones permiten observar cómo va tomando forma la propiedad y cuáles son las características del proceso constructivo.

Uno de los aspectos centrales de la vivienda es la elección de la construcción en seco, un método que utiliza componentes industrializados y permite avanzar con el montaje de diferentes partes sin recurrir a los procedimientos tradicionales de mampostería húmeda. Entre sus beneficios se destacan los tiempos de ejecución y las posibilidades de incorporar soluciones de aislación térmica, un punto fundamental para una casa ubicada en una región de inviernos intensos.

Desde las redes sociales del proyecto compartieron una frase que resume el espíritu de los trabajos: "Casa FA sigue tomando forma. Construcción real, sin filtro". Aunque todavía no trascendieron datos concretos sobre la cantidad de ambientes, las dimensiones o la fecha de finalización, las imágenes muestran el desarrollo de una obra pensada para convertirse en el hogar definitivo del artista.

Así es el refugio que prepara Mex

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El cambio de residencia tampoco significó que Mex Urtizberea abandonara sus compromisos profesionales. Según contó, viaja a Buenos Aires aproximadamente cada mes o mes y medio para cumplir con sus actividades laborales y luego regresa al sur. De esa manera, mantiene sus proyectos vinculados con la televisión, la música y el espectáculo, pero con una dinámica completamente diferente.

Así, el conductor encontró en la Patagonia mucho más que un destino para descansar. Entre la casa rodante, la construcción de Casa FA y los paisajes de Bariloche, comenzó a desarrollar una rutina que combina trabajo, naturaleza y tranquilidad. Una apuesta personal que demuestra que, después de años de actividad en Buenos Aires, decidió cambiar sus prioridades y construir un nuevo capítulo de su vida lejos de la ciudad.

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