La reacción no nació únicamente por las versiones sobre una auditoría, sino por una herida que venía de tiempo atrás. Cande Tinelli recordó el impacto que tuvo en su familia la canción que Tini Stoessel le dedicó a Marcelo Tinelli. Ese antecedente fue clave para entender por qué decidió intervenir en la polémica que ahora rodea a los Stoessel.

Después de publicar un mensaje contra Alejandro Stoessel, Cande Tinelli habló con Puro Show y buscó separar su enojo con el productor de cualquier cuestionamiento hacia Tini Stoessel. “Sobre el tema no quiero opinar nada, solo aclaré que ella me cae súper bien. La adoro. No tengo nada contra ella”, aseguró, sin retractarse de su reacción inicial.

La influencer admitió que existen recuerdos dolorosos, aunque insistió en que no mantiene una pelea personal con la cantante. “Solo en un momento tocó algo con mi familia, que fue doloroso para nosotras, pero no tengo nada en contra de ella. Le deseo lo mejor y ojalá se solucione este problema”, manifestó.

Frente a las versiones sobre el manejo del patrimonio de la artista, también se mostró afectada por el momento que atraviesa Tini Stoessel. “Me parece una lástima, pero no sé si me sorprendió. Me da pena por ella porque es una muy mina laburadora, que se merece todo lo mejor y ojalá se solucione”, respondió cuando le preguntaron por el rumbo del conflicto.

El enfrentamiento entre las familias había tomado fuerza con el lanzamiento de Ángel, la canción en la que la intérprete expuso su mirada sobre antiguos problemas profesionales y calificó a Marcelo Tinelli como “Judas”. Cande Tinelli reconoció que escuchar ese señalamiento replicado por el público resultó especialmente difícil para ella y para su hermana Mica.

Al explicar por qué sintió la necesidad de defender a su padre, la influencer señaló: “Soy la hija de la persona que tuvo una canción y fue cantada por mucha gente. Me salió el instinto de hija, pero no tengo nada malo para decir, solo como un alivio, decir ‘qué bueno que las cosas se aclaren’”.

Aunque sostuvo su postura frente a Alejandro, buscó cerrar cualquier posibilidad de una guerra directa con la cantante. “Fue un momento re feo, que ya está, lo superamos”, afirmó sobre las repercusiones de Ángel. Su descargo dejó una división clara: defendió la reacción contra el productor, pero expresó afecto por Tini y deseó que la interna familiar pueda resolverse.