El enfrentamiento entre Esteban Lamothe y Javier Milei comenzó tiempo atrás en las redes sociales, pero está lejos de haber quedado en el pasado. Durante una entrevista, el actor volvió a referirse al episodio que los enfrentó y dejó al descubierto el profundo enojo que conserva con el Presidente por haber difundido una imagen suya que había sido manipulada.

El tema resurgió durante su visita a Bondi Live, cuando Santi Riva Roy quiso saber si había existido algún acercamiento después de aquella controversia. “¿Alguna vez te pidió disculpas el Presidente?”, le consultó. Lamothe no dudó al responder: “No, nunca le pidió disculpas a nadie el Presidente. No pide disculpas”.

Lejos de limitar su reclamo a una cuestión personal, Esteban Lamothe cuestionó las políticas del Gobierno y pidió un cambio de actitud hacia distintos sectores de la sociedad. “Me gustaría que le pida perdón a la gente, a los jubilados, a la gente que está triste. Está gobernando solo para la gente que tiene dinero. Y tampoco me vengo a hacer el héroe del peronismo porque el gobierno anterior fue un desastre y este tipo está porque estaban los otros antes”, expresó.

El actor también respondió a la acusación que Javier Milei había realizado al compartir el montaje, donde lo vinculaba con quienes supuestamente pedían subsidios. “Aparte yo trabajé mucho más que el Presidente, toda la vida. Mirá como tengo las manos, trabajé de pintor, albañil...”, sostuvo antes de lanzar su declaración más fuerte.

“Lo cagaría a piñas si me lo cruzo en la calle, pero no es la manera de resolver las cosas tampoco. Es una persona con la que es imposible hablar, no me imagino poniéndome de acuerdo. No lo haría pero la sensación es esa”, aseguró. Aunque aclaró que no concretaría una agresión, su frase reflejó el nivel de bronca que le produjo la situación. Luego agregó: “Es un Presidente que odia a los actores, nos odia a todos nosotros. Tiene otras prioridades, el arte no es una. El INCAA era un desastre pero lo de ahora...”.

El conflicto se había originado cuando Milei difundió una fotografía en la que supuestamente aparecía escrita la frase “Basta Milei” sobre la mano de Lamothe. La imagen había sido alterada, ya que en la publicación original el actor mostraba su nombre, “Raúl Esteban”, por el Día Nacional por el Derecho a la Identidad. Tras descubrir el montaje, salió a desmentirlo: “La foto que circula con la leyenda en mi mano que dice “basta Milei” esta armada por alguien. ES FALSA. Acá dejo la original para que vean. Señor Presidente, por favor deje las redes un ratito y dedíquese a gobernar. Gracias”.

Ante la repercusión que generó el posteo presidencial, Esteban Lamothe también pidió que los programas dejaran de buscarlo para alimentar la polémica. “Y por favor no me llamen más de los programas porque no voy a hablar de una foto falsa, que está armada, no me interesa pelear por esta red con nadie, no lo sé hacer, yo discuto en persona, cara a cara, con respeto y para sumar”, manifestó.

Finalmente, el intérprete publicó la imagen verdadera y volvió a exigir una rectificación por parte de Javier Milei. “Acá la fotó y el tuit original. Sigo esperando que retire su foto y pida disculpas por el grave error que cometió. Gracias”, escribió entonces. El pedido nunca habría obtenido respuesta y, tiempo después, el actor dejó en claro que aquella falta de disculpas sigue alimentando su enojo.