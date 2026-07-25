La vida de Carlos Monti cambió para siempre con la muerte de su esposa, Silvia Liceaga, en noviembre de 2023, luego de una larga lucha contra la leucemia. A casi tres años de aquella pérdida, el conductor volvió a abrir su corazón y compartió una de las últimas conversaciones que tuvo con ella, una confesión que hoy adquiere un significado especial mientras atraviesa una nueva etapa personal.

Durante una entrevista con Chisme!, Carlos Monti recordó que Silvia Liceaga le hizo un pedido muy claro antes de fallecer. “Silvia me dijo: ‘Gordo, si a mí me pasa algo, rehacé tu vida. No te quedes solo. Te conozco’”, relató el periodista, quien admitió que esas palabras volvieron a resonar con fuerza en los últimos meses.

El conductor explicó que todavía le resulta muy difícil hablar de su esposa y de todo lo que vivieron como familia durante la enfermedad. "Me cuesta hablar de Silvia. Hace tres años que se fue y todavía me cuesta. Lo hablé con la psicóloga y son muchos años, recuerdos, vivencias…", expresó con sinceridad al recordar el duro proceso que atravesaron.

Carlos Monti recordó a su esposa

Además, Carlos Monti remarcó que el diagnóstico de leucemia marcó un antes y un después en la vida de todos. "Cuando le diagnostican leucemia fue un antes y después porque nos cambió todo. No quiero victimizarme. La enfermedad de Silvia la vivimos y sufrimos todos. Los chicos, mis suegros y yo", sostuvo al referirse al impacto que tuvo la enfermedad en toda la familia.

En 2023, el periodista había contado públicamente que Silvia Liceaga se había sometido a un trasplante con la esperanza de revertir el cuadro. Sin embargo, el organismo no respondió como esperaban y su estado de salud se agravó, hasta producirse su fallecimiento meses después.

Las declaraciones de Carlos Monti cobran mayor relevancia luego de que, semanas atrás, confirmara que está conociendo a la periodista Andrea Bisso. Frente a los rumores de romance, el conductor reconoció que ambos comenzaron a compartir momentos fuera del ámbito laboral y que la relación evolucionó de manera natural.

Carlos Monti recordó a su esposa

Al profundizar sobre este nuevo vínculo, Monti explicó qué significa realmente para él volver a apostar al amor. "Rehacer mi vida significa estar con alguien con la que realmente tener ganas de estar, disfrutar del momento con esa persona atravesada absolutamente por todo porque tenés que abrirte", afirmó, dejando en claro que el proceso no fue sencillo.

Por su parte, Andrea Bisso también habló sobre el presente que comparten y aseguró que la relación surgió de forma inesperada. "Nos empezamos a conocer desde otro lado. Primero era mi jefe, después colegas y quedamos con una linda relación de amistad. Ahora, la vida nos sorprendió", expresó, reflejando cómo el destino terminó uniéndolos en un momento muy especial para ambos.