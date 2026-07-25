Las vacaciones de invierno transformaron nuevamente a Villa La Angostura en el refugio elegido por varias figuras del espectáculo argentino. Con el imponente paisaje nevado de fondo y el Cerro Bayo como gran atractivo, actores, modelos y sus familias compartieron en redes sociales cómo disfrutan de unos días alejados de la rutina, entre actividades al aire libre y paisajes patagónicos.

Uno de los grupos que más repercusión generó fue el encabezado por Benjamín Vicuña y Anita Espasandin. La pareja mostró distintas postales de su estadía junto a los hijos de ella, además de Magnolia y Amancio, los hijos que el actor tuvo con la China Suárez, y también Bautista, Beltrán y Benicio, fruto de su relación con Pampita. La familia ensamblada disfrutó de jornadas de esquí, paseos por la nieve y momentos de descanso.

Por su parte, Pampita también eligió el exclusivo destino neuquino para compartir unos días con sus hijos. La modelo publicó imágenes desde las pistas del Cerro Bayo, donde los chicos participaron de clases de esquí y aprovecharon cada rincón del complejo para disfrutar de la temporada invernal.

Famosos en Villa La Angostura

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El viaje tuvo además un significado muy especial para la conductora, ya que durante la estadía celebró el cumpleaños número cinco de Ana García Moritán. A través de sus publicaciones mostró parte de la decoración, la torta y algunos de los momentos más íntimos del festejo familiar, que tuvo como escenario el paisaje blanco de la cordillera.

Otra de las figuras que dijo presente en Villa La Angostura fue Marcela Kloosterboer, quien viajó junto a su esposo Fernando Sieling y sus hijos Juana y Otto. La actriz compartió imágenes de las jornadas en la montaña, donde combinaron esquí, juegos en la nieve y momentos de relax en el hotel donde se hospedan.

Famosos en Villa La Angostura

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Las postales también dejaron ver el costado más relajado de las vacaciones, con chocolates calientes, caminatas entre bosques nevados, reuniones familiares y tardes de descanso después de las actividades en la montaña. Cada uno de los famosos mostró distintas experiencias, aunque todos coincidieron en elegir el mismo destino para disfrutar del invierno.

Una vez más, Villa La Angostura confirmó por qué es uno de los lugares favoritos de las celebridades durante esta época del año. La combinación de naturaleza, nieve, hotelería de primer nivel y la propuesta del Cerro Bayo volvió a convertir a la ciudad patagónica en el escenario ideal para unas vacaciones inolvidables.

Famosos en Villa La Angostura

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