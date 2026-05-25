La confirmación sentimental de Carlos Monti no pasó inadvertida para Susana Roccasalvo, que reaccionó con una mezcla de ironía y memoria televisiva. El periodista contó que está “conociéndose” con Andrea Bisso, pero su excompañera no dejó pasar esa frase y le recordó que el vínculo entre ambos viene de mucho antes.

El tema apareció después de que Carlos Monti hablara en Siempre primicias sobre las versiones que lo habían relacionado con Andrea Bisso y también con Nancy Duré. Lejos de esquivar la consulta, primero intentó ordenar los nombres y aclarar el tipo de relación que mantiene con cada una: “La verdad, las adoro a las dos”.

Enseguida, el conductor hizo un repaso de su historia laboral con ambas periodistas y marcó diferencias. “Andrea empezó a hacer espectáculos conmigo cuando ella trabajaba en Crónica TV y yo veía las notas. Dije: ‘Esta chica podría funcionar’, la llamé y la incorporé a América. O sea, ella empezó a hacer espectáculos conmigo. Y a Nancy, la Negra, también. La conozco de cuando era redactora en Pronto, pero con Nancy nada que ver. Somos amigos”.

La declaración que terminó abriendo el juego llegó cuando lo presionaron un poco más sobre Andrea Bisso. Allí, Carlos Monti admitió: “Con Andrea nos estamos conociendo”. Luego aclaró que el acercamiento sentimental sería reciente: “Ahora, hace poquito. Mucho después de todo lo que inventaron”.

El periodista también dejó entrever que el vínculo pudo avanzar recién ahora porque “están dadas las condiciones”. Esa frase tomó otro peso por su historia personal, ya que el conductor enviudó hace casi tres años y desde entonces su vida privada había quedado en un lugar mucho más reservado.

Del otro lado, Susana Roccasalvo escuchó la explicación y eligió responder desde el archivo propio. En Implacables, la conductora puso en duda, con humor filoso, la idea de que recién se estén descubriendo: “Acordate del verano de 1992 o de 1993. Hicimos un programa con Diego Diaz y Leo Montero. Yo era cronista, y necesitábamos otra, y entró una chica divina que era Andrea Bisso”.

La reacción dejó flotando una lectura distinta sobre la historia. Más que negar el romance, Roccasalvo apuntó contra la forma en que Monti lo presentó, como si el conocimiento entre ellos fuera reciente. Entre la confesión del periodista y el recuerdo de la conductora, el nuevo vínculo quedó atravesado por una pregunta inevitable: cuánto hay de novedad y cuánto de una cercanía que viene desde hace décadas.