La preocupación por su estado de salud quedó atrás, al menos en parte. Carmen Barbieri volvió a ponerse al frente de sus compromisos laborales después de atravesar una seguidilla de complicaciones médicas que la obligaron a alejarse de la televisión. Sin embargo, su regreso llegó acompañado de una confesión sobre las dificultades que todavía enfrenta para recuperar su energía habitual.

En diálogo con Teleshow, la conductora contó cómo fueron las últimas semanas y no ocultó que el proceso resultó mucho más complicado de lo esperado. “La verdad que anduve bastante brava. Estoy muy floja, muy débil. Ahora estoy yendo a trabajar, cuando trabajo no se nota, pero me agito de cualquier cosa. Terrible”, reconoció al describir cómo se encuentra actualmente.

Uno de los principales obstáculos fue la combinación de distintos problemas de salud en un período muy corto. Carmen Barbieri explicó que primero tuvo que combatir una infección bacteriana y posteriormente recibió el diagnóstico de COVID-19, dos cuadros que repercutieron fuertemente en su organismo. “Me mató el COVID, que se estaba yendo, y tuve una infección urinaria bravísima”, detalló.

Las consecuencias tampoco desaparecieron con el alta médica. La actriz reveló que quedó con anemia y que todavía experimenta un importante desgaste físico. “Tuve un virus, primero una bacteria, que lucharon en mi cuerpo y me destrozaron. Quedé con una anemia... Bueno, no importa, pero estoy mucho mejor. Estoy yendo al canal”, aseguró, dejando en claro que su evolución es favorable.

El cansancio llegó a ser tan intenso que recientemente pasó prácticamente toda una jornada durmiendo. La propia Barbieri contó que la situación le llamó la atención y que, cada vez que se despertaba, se tomaba la temperatura para comprobar que no estuviera atravesando nuevamente un episodio febril. Finalmente, pudo confirmar que no tenía fiebre.

El camino hacia esta reincorporación había comenzado a complicarse a fines de octubre, cuando sufrió una descompensación justo antes de salir de su casa rumbo al canal. Una baja de presión, dificultades para respirar, tos y fiebre alta le impidieron cumplir con su programa, Con Carmen, que se emite por El Nueve.

Carmen Barbieri vuelve al ruedo

Posteriormente, la conductora debió ser trasladada a la Clínica Zabala, donde permaneció internada por una infección urinaria que había comprometido la zona renal y le provocaba fuertes molestias en la espalda baja. Durante su estadía recibió medicación intravenosa y fue sometida a diferentes controles. Su hijo, Federico Bal, también había manifestado públicamente su preocupación por los problemas de salud que atravesaba su mamá.

Luego de recibir el alta médica el 10 de noviembre, Carmen Barbieri comenzó a preparar su regreso a la pantalla. Incluso había anticipado en sus redes sociales: “Este lunes vuelvo con todo”. Aunque todavía reconoce que necesita descansar y que su cuerpo no recuperó completamente las fuerzas, la vuelta a Con Carmen representa un paso importante. Su intención ahora es avanzar progresivamente, sin descuidar su recuperación.