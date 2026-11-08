Carmen Barbieri volvió a quedar internada y Fede Bal reveló qué le pasa: cómo sigue su salud

Carmen Barbieri volvió a quedar internada y fue su hijo, Fede Bal, quien explicó el motivo: tiene una infección urinaria. La conductora permanece en la Clínica Zabala, en el barrio porteño de Belgrano, después de atravesar otros problemas de salud que la obligaron a interrumpir sus actividades y guardar reposo.

Desde el exterior, el actor habló sobre el cuadro actual de su mamá y recordó que recientemente también había tenido coronavirus. “Tuvo también covid hace una semana. Viene de una racha de mier.. pobre”, expresó. La información sobre la internación había sido difundida por Laura Ubfal, quien señaló que la artista, de 71 años, había ingresado el viernes.

Las dificultades para sostener su rutina laboral ya habían quedado expuestas a fines de octubre. En aquella oportunidad, Carmen Barbieri sufrió un fuerte mareo cuando estaba por subir al auto que la llevaría al canal. La baja de presión la dejó cerca del desmayo y decidió regresar a su departamento para acostarse y llamar al médico.

Al explicar aquella ausencia, la conductora había contado que seguía afectada por la tos y la falta de aire. “Me bajó la presión y casi me desmayo. No paro de toser por mi broncoespasmo, me tiene sin aire. Ahora estoy en la cama esperando a mi médico”, había relatado. Ese episodio le impidió presentarse a trabajar pese a que había intentado retomar su programa.

Su asistente, Gaby, había explicado entonces que también le habían detectado COVID-19 y que volvió al canal después de que el médico le indicara que ya no contagiaba. La descompensación frustró esa continuidad: la artista quedó en su casa, acompañada por María, la persona que trabaja con ella, mientras aguardaba la evaluación profesional.

Sobre esta nueva internación, Fede Bal llevó tranquilidad y adelantó que Carmen Barbieri deberá permanecer algunos días más bajo cuidados médicos. “En unos días le darán el alta”, indicó. El actor identificó la infección urinaria como el motivo de su ingreso actual y mencionó el coronavirus como un antecedente reciente.

Después del reposo y de los intentos de retomar su programa, la recuperación volvió a marcar los tiempos de la conductora. Ahora, la expectativa que transmitió Fede está puesta en que pueda dejar la clínica en los próximos días, tal como adelantó desde el exterior.