Marcelo Tinelli volvió a despertar el interés por su vida privada luego de compartir imágenes junto a Ágata Lescano, la mujer con la que estaría comenzando una nueva relación sentimental. Después de su separación de Milett Figueroa, el conductor se mostró acompañado por la deportista durante un encuentro con amigos y las fotografías no tardaron en generar repercusiones.

La aparición tuvo lugar durante el domingo 15 de noviembre, en un almuerzo realizado en una casona del barrio porteño de La Paternal. Allí, Tinelli compartió una jornada distendida junto a personas de su círculo cercano y Ágata. La postal que publicó en sus historias de Instagram llamó especialmente la atención por la cercanía entre ambos.

Las versiones sobre el romance habían comenzado a circular semanas atrás, cuando los dos compartieron fotografías de una merienda y los seguidores detectaron que aparecían en el mismo lugar. Sin embargo, esta última aparición pública volvió a alimentar las especulaciones. Según trascendió, personas cercanas a la pareja aseguran que el vínculo ya habría avanzado.

Marcelo Tinelli tiene nueva novia

Uno de los comentarios que habría realizado el conductor durante el encuentro fue especialmente significativo. De acuerdo con los testimonios de algunos comensales, Tinelli se refirió a ella con una frase cariñosa: “Ella es una divina”. Aunque ninguno de los protagonistas brindó declaraciones formales sobre el vínculo, las imágenes y las versiones de su entorno mantienen la atención sobre esta nueva etapa.

Pero ¿quién es Ágata Lescano? Tiene 37 años, trabaja como entrenadora personal y cuenta con una importante trayectoria dentro del mundo del fisicoculturismo. Se consagró campeona argentina y sudamericana de bikini fitness, una disciplina deportiva que combina preparación física, musculación y presentación escénica. En Instagram reúne a más de 27 mil seguidores.

Además de su actividad deportiva, Lescano impulsa un proyecto propio relacionado con el bienestar y el entrenamiento femenino. Su propuesta se presenta bajo el concepto de “fitness consciente para mujeres reales”. En su descripción profesional también destaca una frase que resume su filosofía: “Fitness consciente para transformar tu vida. Camp. Argentina y Sudamericana Bikini Fitness”.

La música es otra de las grandes pasiones de la mujer que hoy aparece vinculada a Marcelo Tinelli. Ágata toca la guitarra y comparte interpretaciones de distintas canciones en sus redes sociales. También es mamá de un nene de 12 años y suele mostrar momentos de su vida familiar. Según trascendió, su historia personal estuvo marcada por una separación y un regreso a la Argentina junto a su hijo.

El acercamiento con Marcelo Tinelli se habría producido en el gimnasio, donde ella trabaja y él realiza habitualmente sus entrenamientos. La nueva etapa sentimental del conductor llega después de su relación con Milett Figueroa, a quien conoció en 2023 durante el Bailando. Ahora, las fotografías junto a Ágata Lescano volvieron a poner su presente amoroso bajo los reflectores.