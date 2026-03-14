El escándalo que estalló esta semana en Gran Hermano: Generación Dorada sigue sumando capítulos fuera de la casa. En esta oportunidad, las protagonistas fueron Carmiña Masi y Romina Uhrig, quienes protagonizaron un fuerte cruce televisivo luego de la polémica expulsión de la periodista paraguaya por sus comentarios contra Jenny Mavinga.

El tenso momento ocurrió en el programa A la Barbarossa, donde Carmiña Masi fue invitada para hablar sobre la controversia que generaron sus dichos dentro del reality. Durante la entrevista, varios panelistas cuestionaron su actitud, pero fue Romina Uhrig quien se mostró más dura y decidió enfrentarla en vivo.

Todo comenzó cuando Romina Uhrig le recriminó a Carmiña Masi los comentarios que había hecho contra Jenny Mavinga durante su paso por Gran Hermano: Generación Dorada. “Es muy perverso hacerle chistes así. De verdad te lo digo, de corazón. Vos hablabas mucho con ella”, lanzó la exdiputada con visible indignación.

Sin embargo, Carmiña Masi no se quedó callada y respondió con ironía. “¿Otra vez vas a repetir lo que dijeron todos?”, disparó la periodista, molesta por las críticas. En ese momento, Romina Uhrig insistió: “Vuelvo a ver este tape y ni a una persona que odio le haría una cosa así. Me parece perverso”.

Lejos de retroceder, Carmiña Masi intentó relativizar lo sucedido y aseguró que sus palabras fueron un error producto de la convivencia permanente con cámaras. “Si cualquiera tuviera una cámara 24 horas que lo tome en su vida podría tener estos errores”, explicó, intentando justificar su comportamiento dentro del reality.

La respuesta de Romina Uhrig fue inmediata y dejó en claro su postura. “Yo la tuve y te digo la verdad, no se me ocurriría nunca en mi cabeza”, afirmó la ex participante de Gran Hermano, marcando la diferencia entre una equivocación y un comentario discriminatorio.

En ese momento, el clima en el estudio se volvió aún más tenso cuando Carmiña Masi lanzó una frase filosa contra su interlocutora. “Sabemos tus errores”, disparó, generando una reacción inmediata de Romina Uhrig, quien reconoció sus fallas pero se defendió con firmeza.

La discusión escaló todavía más cuando Carmiña Masi levantó la voz y apuntó directamente contra quienes la criticaban. “Ay, ahora son todos santos, se rasgan las vestiduras. ¿Sabés qué me parece? Me parece que son todos tan caretas en televisión”, cerró con enojo, reavivando una polémica que sigue generando repercusiones.