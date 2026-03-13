La casa de Gran Hermano volvió a vivir una noche decisiva después de días marcados por la polémica expulsión de Carmiña Masi. En ese clima todavía tenso, el reality avanzó con una nueva gala que terminó modificando nuevamente el tablero del juego.

Para esta semana, la producción decidió cambiar la dinámica habitual del programa. En lugar de realizar la clásica nominación entre participantes, todos los jugadores quedaron directamente en placa y el público tuvo que votar de manera positiva para decidir quién continuaba en competencia.

A lo largo de la gala, Santiago del Moro fue anunciando uno por uno a los participantes que lograban seguir en la casa gracias al apoyo de la audiencia. Con cada nombre que se salvaba, la tensión crecía entre los jugadores que todavía permanecían en riesgo.

El momento clave llegó sobre el final del programa, cuando el conductor reveló quién había quedado como la persona menos votada de la noche. La decisión del público marcó el final del camino para Carla “Carlota” Bigliani dentro del reality.

Carla “Carlota” Bigliani había ingresado semanas atrás en reemplazo de Divina Gloria, en una etapa del juego en la que varios movimientos ya estaban en marcha dentro de la casa. Sin embargo, su participación no terminó de generar impacto entre los espectadores.

Durante el análisis de la gala, el propio Santiago del Moro reflexionó sobre su desempeño dentro del programa y explicó por qué su paso por el reality no logró consolidarse frente al público. "Yo creo que nunca pudo entrar en el juego, tanto ego la fagocitó. Los castings de ella eran espectaculares y la casa ni el nombre de ella supo".

En el tramo final de la placa positiva, Carlota había quedado entre los últimos lugares junto a Brian Sarmiento y Nicolás Sícaro. Finalmente, los votos terminaron inclinando la balanza y definieron su salida del programa.

El conductor también dejó una frase que resumió lo que, según el programa, fue su recorrido dentro de la casa más famosa del país. “Fue invisible para la casa”. Con esa definición, Gran Hermano cerró una semana marcada por polémicas, expulsiones y un nuevo cambio en el juego.