La polémica que estalló en Gran Hermano Generación Dorada sigue generando repercusiones en el mundo del espectáculo. Todo comenzó tras los comentarios racistas de Carmiña Masi contra Mavinga, una situación que despertó una ola de críticas y debates sobre la discriminación dentro y fuera de la televisión. En ese contexto, Anamá Ferreira volvió a hablar públicamente sobre experiencias similares que atravesó a lo largo de su carrera.

En medio de esa discusión, apareció una acusación inesperada que volvió a encender el conflicto. Flor Cabrera, ex participante de Gran Hermano, aseguró que también vivió situaciones incómodas con Anamá Ferreira cuando compartieron espacios laborales, lo que rápidamente generó revuelo en redes sociales y en los programas de espectáculos.

Al referirse al tema, Flor Cabrera fue contundente al contar su versión de los hechos. Según relató, durante su paso por distintos programas donde coincidió con Anamá Ferreira, habría recibido comentarios que consideró inapropiados. “Es una persona que ya sabemos, es muy discriminadora aunque en el ambiente digan que no. Yo he estado con ella compartiendo paneles, he ido de invitada a su programa y se metió conmigo, con mi laburo… comentarios desubicados cuando yo llevaba información”, sostuvo.

Las declaraciones se dieron durante una entrevista en LAM, el ciclo conducido por Ángel de Brito en América TV. Allí le preguntaron a Flor Cabrera si interpretaba lo que vivió como un acto de discriminación o como una forma de subestimación profesional. Sin dudarlo, respondió: “Un poco de todo”.

Ante la repercusión que tomaron esas palabras, Anamá Ferreira pidió salir al aire en LAM para ejercer su derecho a réplica y aclarar la situación. Desde el inicio de su intervención, la modelo y conductora negó haber tenido conflictos con sus compañeras de trabajo. “Con ninguna tuve inconvenientes en Gossip, trabajamos súper bien con todas”, aseguró.

Luego, Anamá Ferreira se refirió directamente a la acusación de Flor Cabrera, quien dejó entrever que la discriminación habría estado relacionada con su peso. La conductora rechazó esa versión y explicó qué fue lo que realmente ocurrió entre ambas. “Ahí te mandé, porque por suerte guardo todo, lo único que hice con ella fue llamarla para desfilar”, afirmó.

En su descargo, Anamá Ferreira detalló incluso el contexto laboral de ese contacto. Según explicó, una marca buscaba realizar un desfile inclusivo con distintos talles y por ese motivo decidió convocar a Flor Cabrera. “Había una marca que quería desfilar con todos los talles, hablé con ella, le pregunté cuánto quería cobrar para decirle a la marca, me dijo que lo arreglara yo. Ahí tenés el chat, pero la marca se retiró del desfile de Vidal Rivas”, sostuvo.

Para cerrar su defensa, Anamá Ferreira recordó cómo continuó el vínculo laboral entre ambas y expresó su sorpresa por la acusación. “Después yo me fui al streaming, la llamaron para trabajar, me preguntaron a mí y dije ‘es espectacular’ y estuvo con nosotros. Cuando me paso de la mañana a la tarde, ella se fue con Laura Ubfal. Así que no entiendo”, concluyó.