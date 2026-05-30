La periodista paraguaya Carmiña Masi atravesó uno de los momentos más difíciles de su carrera televisiva al sufrir un fuerte ataque de pánico mientras se encontraba al aire. La situación ocurrió durante una emisión en vivo de su programa y rápidamente despertó la preocupación de colegas, televidentes y usuarios de redes sociales, que observaron cómo comenzaba a sentirse mal frente a las cámaras.

Las imágenes del episodio tuvieron una enorme repercusión y llegaron incluso a la pantalla de LAM, el ciclo conducido por Ángel de Brito en América TV. Allí se analizaron los momentos de tensión que vivió la comunicadora, quien evidenció dificultades para continuar hablando y debió abandonar temporalmente el estudio para ser asistida.

Luego de que el video se difundiera masivamente, Carmiña Masi decidió utilizar sus redes sociales para explicar qué había sucedido. Con evidente incomodidad por la exposición mediática, reconoció que el episodio la tomó completamente por sorpresa y que todavía le cuesta asimilar lo ocurrido.

“Bueno, a ver cómo explico esto, porque sinceramente me da mucha vergüenza ser noticia por esto”, expresó la periodista en un video. Allí confirmó que sufrió un ataque de pánico y agregó: “Ayer tuve un ataque de pánico y tuve que salir en vivo del programa”, una frase que rápidamente se replicó en distintos medios de comunicación.

A pesar del difícil momento que atravesaba, la exparticipante de Gran Hermano Generación Dorada explicó que decidió regresar al estudio una vez que logró recuperarse. “Una vez que me recupero vuelvo, porque no estaba el equipo completo y tenía que continuar de alguna u otra forma”, relató sobre la determinación que tomó para seguir adelante con la emisión.

Durante el tratamiento del tema en televisión, varios panelistas remarcaron la importancia de no minimizar este tipo de situaciones. Además, señalaron que la exposición pública permanente, los comentarios en redes sociales y la presión mediática pueden generar consecuencias emocionales importantes para quienes trabajan diariamente frente a las cámaras.

En medio de su descargo, Carmiña Masi también agradeció el tratamiento que recibió por parte del equipo de LAM. “Le quiero agradecer a la gente de LAM, que fueron los que hicieron público esto. Más que nada por el respeto al tocar el tema”, expresó, destacando la sensibilidad con la que se abordó el episodio.

Finalmente, la periodista confesó que lo que más le impactó fue sentirse bloqueada en un ámbito donde tiene amplia experiencia. “Yo tengo mucha experiencia en televisión. Es más, tuve bastantes enfrentamientos donde nunca me pasó esto. No puedo creer que me quedé en blanco. Y tuve que salir de mi propio programa”, concluyó Carmiña Masi, todavía conmocionada por una situación que generó una profunda preocupación en el mundo televisivo.