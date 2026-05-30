A ocho años del crimen de Fernando Pastorizzo, Nahir Galarza volvió a quedar en el centro de la escena mediática tras adelantar parte de la entrevista exclusiva que brindó a Nati Jota y Paulo Kablan. En los fragmentos difundidos, la joven realizó una serie de declaraciones que sorprendieron por el tono autocrítico y el reconocimiento de su responsabilidad en el caso.

Desde la cárcel, donde cumple la condena por el asesinato de su entonces novio, Nahir Galarza se mostró diferente a otras apariciones públicas. Lejos de intentar justificar lo ocurrido o involucrar a terceros, expresó un fuerte arrepentimiento al recordar los hechos que terminaron con la vida de Fernando Pastorizzo.

Uno de los momentos más impactantes del adelanto llegó cuando habló de sí misma y de cómo observa hoy su conducta de aquel entonces. “No puedo creer que haya sido tan mala persona. Yo no soy así”, manifestó la joven, visiblemente afectada al repasar uno de los episodios policiales más resonantes de la historia reciente argentina.

Además, reconoció el peso que carga diariamente por la condena que enfrenta. “Me levanto sabiendo que estoy acá por haberle quitado la vida a una persona”, expresó. Sus palabras generaron repercusión inmediata en redes sociales, donde miles de usuarios debatieron sobre el contenido de la entrevista.

Otro de los puntos que llamó la atención fue cuando admitió algo que durante años estuvo en discusión. “Está clarísimo que la víctima es Fernando”, sostuvo. La frase fue interpretada por muchos como un cambio de postura respecto de declaraciones anteriores realizadas durante el proceso judicial.

En otro tramo de la conversación con Nati Jota y Paulo Kablan, Nahir Galarza hizo referencia al arma utilizada aquella noche. Según relató, “el arma la agarró Fernando”, aunque evitó profundizar sobre detalles específicos de lo ocurrido durante las horas previas al crimen.

La gran entrevista de Nati Jota a Nahir Galarza

La tensión aumentó cuando los entrevistadores le preguntaron cómo se produjeron los dos disparos que terminaron con la vida de Fernando Pastorizzo. Frente a esa consulta, la joven eligió no reconstruir la secuencia de los hechos y dejó una respuesta que generó escalofríos.

“Lo que yo te diga de esa noche no cambia nada. O sea, yo soy responsable”, afirmó. Con esa contundente frase, Nahir Galarza volvió a instalar el debate sobre uno de los casos criminales más impactantes del país, mientras crece la expectativa por la emisión completa de la entrevista.