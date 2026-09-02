La interna alrededor de Tini Stoessel sumó un nuevo capítulo luego de que trascendieran detalles sobre el reparto de los bienes de su familia. La información fue expuesta por Yanina Latorre, quien aseguró que una modificación realizada tiempo atrás podría dejar a Mariana Muzlera, madre de la cantante, con la mayor parte del patrimonio familiar.

De acuerdo con lo contado por la conductora, la fortuna vinculada al entorno de Tini Stoessel rondaría los 70 millones de dólares. En ese escenario, la distribución actual de los bienes habría generado preocupación entre los abogados de la artista, especialmente por las diferencias entre lo que recibirían sus integrantes y el aporte económico de la cantante.

Según explicó Yanina Latorre en SQP (América), el punto de quiebre se habría producido cuando Tini decidió comunicarle a su padre, Alejandro Stoessel, que quería comenzar a tomar decisiones sobre su carrera sin su intervención. Si bien él habría aceptado esa determinación, el manejo patrimonial habría continuado bajo su control.

¿Quién tiene la fortuna de Tini?

“A mí me contaron que los abogados de Tini llegaron a encontrar que, cuando el papá se enfermó, cambió todo. Hoy, si le pasa algo a Ale, el 85% es de Mariana y el 16% de los hijos, cuando es Tini la que trabaja, y ahí empieza todo el conflicto”, sostuvo la periodista al referirse a la situación.

La presunta distribución habría dejado a Mariana Muzlera como la principal beneficiaria, mientras que Tini Stoessel y su hermano Francisco Stoessel quedarían con una participación considerablemente menor. El dato habría sido descubierto durante una revisión realizada por los profesionales que actualmente asesoran a la cantante.

Además, Yanina Latorre describió cómo habría sido el vínculo de la artista con el dinero durante los años en los que sus padres estuvieron al frente de distintos aspectos de su carrera. “Nunca tuvo plata para un peaje, nunca tuvo dinero en efectivo. Es verdad que tenía una sola tarjeta de crédito, que tenía límite. La controlaban, pero nunca tuvo manejo”, afirmó.

¿Quién tiene la fortuna de Tini?

La periodista también contó que, cuando Tini quiso tener una propiedad propia, sus padres se encargaron de comprar un terreno y levantar una vivienda. Sin embargo, según su relato, la cantante tampoco habría tenido libertad para decidir sobre distintos aspectos relacionados con esa casa, algo que habría profundizado su intención de obtener mayor independencia.

El tema incluso generó una pregunta de Majo Martino, quien consultó si el conflicto podía estar relacionado con el temor de que la artista pusiera los bienes a su nombre. Ante eso, Yanina Latorre respondió: “No son chorros. Yo creo que creen que son los mejores. Para ellos, Rodrigo De Paul gasta mucho, pero para otros, ellos son dos miserables. Uno tiene derecho a vivir y gastar la plata como quiere”. Así, la situación patrimonial de Tini Stoessel quedó nuevamente en el centro de la escena.