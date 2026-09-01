La exposición pública que rodea a Tini Stoessel volvió a alcanzar un nivel de enorme intensidad por las versiones sobre la auditoría vinculada con el manejo de su patrimonio. En ese contexto, un video antiguo de la artista comenzó a circular nuevamente y despertó preocupación por la crudeza con la que habló sobre la salud mental.
La grabación no corresponde al conflicto actual ni constituye una declaración reciente. Fue realizada después de que Tini Stoessel publicara una canción dedicada a Alejandro Stoessel y decidiera explicar, entre lágrimas, el proceso emocional que atravesaba. Sus palabras fueron ahora resignificadas por los usuarios ante la cantidad de comentarios que invadieron sus publicaciones.
“Esto de las redes sociales y ver algo que ves de alguien que está expuesto o no. Y comentar a veces impunemente, a veces con soltura, a veces con maldad... Pueden hacerle mucho daño a una persona. Muchísimo, muchísimo”, advertía la cantante al describir el impacto que pueden provocar las opiniones lanzadas sin conocer la realidad privada de quien las recibe.
La reflexión se volvió todavía más estremecedora cuando pidió tomar conciencia sobre las consecuencias extremas que puede generar una agresión. “Ojalá se tome un poco más de conciencia, bastante más de conciencia. Lo que generan las redes sociales. Un comentario, a veces, puede llegar a hacer que una persona no tenga más ganas de estar acá. Ni siquiera lo digo por mí, por mi proceso y por todo lo que me pasó, lo digo en general”, aclaró.
Tini Stoessel también cuestionó la facilidad con la que se juzgan decisiones personales desde afuera. “Siento que se habla como muy libremente de la vida del otro. Se mira muy libremente de la vida del otro. De qué es lo que uno piensa. Y nadie sabe lo que está viviendo, procesando a esa persona a puertas para adentro”, expresó. Luego realizó un pedido directo: “Por favor, poder ser un poco más empáticos y tener un poco más de cuidado a la hora de opinar de la vida sobre la otra persona, simplemente por lo que esa persona está eligiendo compartir o no. Me parece importante decirlo”.
Además de señalar el daño producido por las redes, la cantante buscó acompañar a quienes pudieran estar atravesando una crisis similar. “Estoy contando parte de mi historia y parte de heridas que todos tenemos. Vamos aprendiendo, creciendo, nos vamos dando cuenta de un montón de cosas. Ojalá que no se sientan solos; que no tengan miedo a hablar, que no tengan miedo a llamar a alguien si lo necesitan, de decir lo que les está pasando”, sostuvo.
Por último, explicó que poner en palabras su dolor y trasladarlo a la música había sido parte fundamental de su recuperación. “Es tan importante haber podido primero verbalizar las cosas, después darme cuenta que yo necesitaba estar en coherencia con mi arte y con lo que yo hago. Y frenar, tomarme mi tiempo escribir este álbum y compartirlo con ustedes se sintió muy liberador”, afirmó. Aunque el video no describe su estado actual, su reaparición convirtió el mensaje de Tini Stoessel en un nuevo llamado a frenar los ataques, pedir ayuda y actuar con mayor empatía.