El nombre de Catalina Gorostidi volvió a meterse en el centro de la escena mediática tras lanzar una acusación que impactó de lleno en la relación entre Rodrigo De Paul y Tini Stoessel, justo cuando crecían los rumores de casamiento.

Todo ocurrió durante un stream de DirecTV Go, donde la ex participante de Gran Hermano no dudó en opinar sin filtros sobre la pareja. Su comentario no tardó en viralizarse y generar un fuerte revuelo en redes sociales.

En ese contexto, Catalina Gorostidi fue contundente al apuntar contra el futbolista: “Tini, vos lo defenestraste a (Sebastián) Yatra porque te metió los cuernos y De Paul anda mandando mensajitos a otras personas”, lanzó sin rodeos.

Lejos de bajar el tono, la mediática redobló la apuesta y aseguró tener información de primera mano. “Lo voy a decir porque lo sé de primera fuente. A una amiga mía. Así que De Paul, ¡ojo!”, disparó, generando aún más polémica.

Ante la sorpresa de sus compañeros, que le pidieron pruebas de lo que estaba afirmando, Catalina Gorostidi no dudó en sostener su versión: “Hay captura de todo”, afirmó, dejando abierta la posibilidad de que el tema escale aún más.

Mientras tanto, la relación entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul parecía atravesar un gran momento. Tras su reconciliación meses atrás, ambos volvieron a mostrarse juntos y alimentaron versiones de compromiso.

En medio de la controversia, la ex GH también tuvo palabras de apoyo hacia la cantante. “Tenemos que cuidar a la gente. Basta de infidelidad. Te amo Tini”, expresó, marcando su postura en defensa de la artista.

Por ahora, ni Tini Stoessel ni Rodrigo De Paul salieron a responder públicamente a estas declaraciones. Sin embargo, el tema ya instaló dudas y volvió a poner bajo la lupa una de las relaciones más seguidas del espectáculo.