Joel Ojeda volvió al centro de la escena mediática tras revelar episodios de violencia vinculados a su relación pasada con Catalina Gorostidi, a quien también apuntó su actual pareja, Juana, en un testimonio que generó impacto.

El ex participante de Gran Hermano y su novia estuvieron como invitados en el ciclo “El ejército de la mañana” de Bondi Live, donde se animaron a contar en detalle los conflictos que atravesaron al coincidir laboralmente con la médica en el streaming de DGO.

Según relató Juana, la relación con Catalina Gorostidi comenzó de manera cordial, pero con el correr del tiempo se volvió cada vez más tensa. “Al principio se me hizo muy la amiga, pero después hablaba mal de él y también de mí”, aseguró sobre los primeros roces que vivió.

La situación escaló cuando, según su versión, la expareja de Joel Ojeda comenzó a involucrarse en su vínculo. “Me decía que yo merecía algo mejor y que iba a terminar dándole la razón. Después empezó a decir que yo lo había engañado”, explicó, visiblemente molesta por las versiones.

El punto más crítico llegó durante una discusión en el ámbito laboral. “Se me puso al lado y empezó a insultarme, me decía que era una ‘pendeja de m...’ y que le daba pena, todo adelante de mi jefe”, relató Juana, quien también denunció comentarios ofensivos sobre su cuerpo.

En ese sentido, la joven fue contundente al recordar una frase que la marcó: “Me dijo que no quería trabajar con gordas, que era gordofóbica. También me decía que deje de comer porque me estaban creciendo los brazos”.

Por su parte, Joel Ojeda respaldó el relato y aseguró haber vivido situaciones similares. “Yo ya la había pasado mal, por eso le advertí que no iba a ser gratis trabajar ahí”, expresó sobre la experiencia que atravesó previamente.

El ex GH incluso fue más allá y recordó un episodio puntual: “En DGO me empujó, me agarró de los brazos de forma violenta. Fui a hablar con mi jefe y no pasó nada. Nos terminó costando el trabajo”, lamentó.

Finalmente, Joel Ojeda sorprendió con una revelación aún más delicada sobre su separación con Catalina Gorostidi: “Fue una relación violenta. Llegué a estar encerrado en una casa. Hay pruebas en la Justicia”, cerró, dejando abierta una polémica que promete seguir.