El regreso de Popstars a la pantalla de Telefe empieza a tomar forma y suma un dato clave que sacude al mundo del espectáculo. En medio de versiones cruzadas y nombres que sonaban fuerte, finalmente se habría definido quién estará al frente del reality musical que marcó a toda una generación.

La primicia se conoció en Intrusos, el ciclo de América TV, donde Paula Varela aseguró que el canal ya tiene todo listo para avanzar con el proyecto. Según explicó, la idea es estrenar el programa entre junio y julio, aunque desde mayo comenzaría a instalarse con el equipo ya convocado.

“Confirmamos que se viene Popstars a la pantalla de Telefe. Quieren el lanzamiento ya en mayo. La semana próxima está citado todo el equipo de producción y el conductor, quien ya firmó, está cerrado”, reveló Paula Varela, generando expectativa en el estudio.

Hasta ahora, varios nombres habían sido vinculados al proyecto, especialmente figuras jóvenes con llegada al público digital. Entre ellos, Nicolás Occhiato, Ian Lucas y Julieta Poggio, quienes finalmente quedaron fuera de la carrera. “Nico Occhiato no. Ian Lucas tampoco. Juli Poggio no”, remarcaron al aire.

Fue entonces cuando llegó el dato que sorprendió a todos: el elegido sería Nicolás Vázquez. “Quien va a conducir Popstars es Nico Vázquez y ya está firmado”, afirmó la panelista, dejando en claro que el acuerdo se habría cerrado recientemente.

La reacción no tardó en aparecer. Rodrigo Lussich ironizó sobre la agenda del actor, mientras Adrián Pallares sumó que detrás del proyecto estaría Gustavo Yankelevich, un nombre de peso en la televisión argentina y clave para este tipo de formatos.

La elección de Nicolás Vázquez responde a su gran presente profesional. Protagonista en teatro con “Rocky” y con experiencia previa como conductor en “Como anillo al dedo” junto a Gimena Accardi, el actor se posiciona como una figura fuerte para atraer audiencia masiva.

En paralelo, Telefe ya impulsa el casting para jóvenes de entre 18 y 25 años, buscando nuevas estrellas del pop. Aunque aún no hay confirmación oficial, todo indica que Popstars se prepara para un regreso fuerte, apostando a la nostalgia y a una nueva generación.