Catherine Fulop protagonizó uno de los momentos más conmovedores de su participación en Olga TV al dedicar unas sentidas palabras a las víctimas del doble terremoto que golpeó a Venezuela. La actriz y conductora recordó que ya pasó un mes desde el desastre que cambió la vida de miles de personas y aprovechó el espacio para pedir que la tragedia no quede en el olvido mientras continúan las tareas de reconstrucción.

Con la voz cargada de emoción, Catherine Fulop leyó una carta en la que describió el profundo dolor que atraviesa el pueblo venezolano desde los sismos. "Ha pasado un mes desde que la tierra tembló dos veces y cambió para siempre la historia de Venezuela. Un mes de dolor, de despedidas, de familias que aún buscan respuestas o esperan volver a abrazar por última vez a quienes siguen desaparecidos", expresó durante su intervención.

La artista también destacó el enorme espíritu solidario que surgió tras la tragedia. "Esta tragedia también dejó una certeza: la fuerza de los venezolanos. Cuando todo parecía perderse, fueron las personas las que sostuvieron al país. Vecinos ayudando a vecinos, voluntarios corriendo escombros, compartiendo alimentos, cocinando para los rescatistas y abriendo las puertas de sus hogares a quienes lo habían perdido todo", manifestó.

En otro tramo de su mensaje, Catherine Fulop agradeció el trabajo de quienes participaron en las tareas de asistencia y rescate. "Gracias a cada médico, enfermero, rescatista, trabajador y voluntario que no ha dejado de acompañar a quienes más lo necesitan. Gracias a todos los países que tendieron una mano y ofrecieron ayuda. Demostraron que la solidaridad no conoce fronteras", afirmó.

La actriz también tuvo palabras especiales para la Argentina, país en el que construyó su vida y su familia. "Especialmente este es un agradecimiento a mi Argentina, porque después de tantos años viviendo en esta hermosa tierra, verla movilizada una vez más por Venezuela me llena de una profunda emoción y me conmueve mucho", sostuvo, visiblemente movilizada.

Además, reflexionó sobre el paso del tiempo y cómo el interés mediático suele disminuir mientras las consecuencias continúan afectando a miles de personas. "Hoy las cámaras empiezan a irse y las noticias cambian, pero para los venezolanos la tragedia sigue presente. Todavía hay familias intentando reconstruir sus vidas y comunidades enteras que necesitan apoyo para volver a empezar. Hoy solo quiero pedir una cosa: que no nos olvidemos de Venezuela", expresó.

Catherine Fulop y su dolor por Venezuela

Sobre el final de su lectura, la emoción la desbordó y su voz comenzó a quebrarse. "Mi querida Venezuela, seguimos contigo. Seguimos abrazándote, acompañándote, creyendo en tu gente. Si algo quedó claro en este último mes es que incluso en medio del dolor más profundo, la solidaridad de los venezolanos sigue siendo más fuerte que cualquier tragedia. Mientras siga una mano dispuesta a ayudar a otra, Venezuela tendrá esperanza", concluyó.

El doble terremoto registrado el 24 de junio, con magnitudes de 7,2 y 7,5 y apenas un minuto de diferencia, devastó principalmente el estado de La Guaira. Según las autoridades, el desastre dejó más de 5.000 muertos, 16.740 heridos y alrededor de 20.000 personas sin hogar que aún permanecen en campamentos temporales. Mientras avanza la reconstrucción con apoyo internacional, el pedido de Catherine Fulop busca mantener viva la solidaridad hacia quienes todavía enfrentan las consecuencias de una de las peores tragedias recientes en Venezuela.