El conflicto entre Gabriela Sabatini y parte de su familia volvió a quedar en el centro de la escena tras las recientes declaraciones de Catherine Fulop, quien habló sin rodeos sobre la posibilidad de recomponer la relación. Aunque reconoció que mantiene la esperanza de que algún día puedan limar diferencias, admitió que hasta el momento no existió ningún avance.

La distancia entre las partes quedó expuesta públicamente desde la ausencia de Gabriela Sabatini en el casamiento de Oriana Sabatini y Paulo Dybala, un episodio que generó múltiples especulaciones. Más de un año después de aquel momento, la situación parece no haber cambiado y el diálogo continúa interrumpido.

En una entrevista con LAM, Catherine Fulop fue consultada acerca de si el nacimiento de Gia, la primera hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala, había servido para acercar a la familia. Antes de responder sobre ese tema, la actriz compartió la enorme felicidad que significó la llegada de la bebé para todos.

"Oriana otra vez se vuelve a ir. Pero la verdad que como siempre digo tener un nieto ha sido como la frutilla de la torta, para la familia ha sido una alegría muy grande", expresó con emoción al describir el momento que atraviesan desde el nacimiento de su nieta.

Sin embargo, cuando le preguntaron específicamente por Gabriela Sabatini, la respuesta fue tajante. "La verdad que no quiero hablar de ella ni eso, no hubo ninguna señal", aseguró Catherine Fulop, dejando en evidencia que la extenista no se comunicó con la familia tras el nacimiento de Gia.

La actriz también dejó una reflexión sobre los vínculos personales y las personas que deciden acompañar en los momentos importantes. "Yo creo que al lado de uno están las personas que te quieren y quieren estar", afirmó, marcando su postura sobre una situación que lleva varios años generando repercusiones.

A pesar de ese panorama, Catherine Fulop no cerró la puerta a una futura reconciliación con Gabriela Sabatini. "Yo creo que sí, ojalá se pueda recomponer. Pero primero hay que hablar, ¿no? Yo lo transité", sostuvo, dejando en claro que considera que el diálogo será el primer paso indispensable para cualquier acercamiento.

Mientras tanto, la actriz disfruta plenamente de su nueva etapa como abuela y acompaña de cerca a Oriana Sabatini en la crianza de Gia. A través de sus redes sociales mostró distintos momentos familiares y dejó ver cómo busca brindar apoyo en esta nueva experiencia, enfocada en compartir la felicidad por la llegada de la bebé mientras el conflicto con Gabriela Sabatini continúa sin resolverse.