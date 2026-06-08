La muerte de María Rosa Fugazot generó una profunda conmoción en el mundo artístico argentino. La actriz falleció a los 83 años y su cuerpo fue hallado sin vida durante la noche del domingo en el departamento donde residía en el barrio porteño de Palermo. La noticia impactó a colegas, amigos y seguidores que acompañaron durante décadas su extensa trayectoria en el espectáculo nacional.

Según trascendió en las primeras horas posteriores al hecho, personal de la Policía de la Ciudad se presentó en el domicilio de la artista luego de recibir una comunicación que alertaba sobre una grave situación de salud. El aviso derivó en la inmediata intervención de una ambulancia del SAME, cuyos profesionales acudieron al lugar para asistir a la actriz.

Al llegar al departamento, los médicos constataron que María Rosa Fugazot ya había fallecido. Hasta el momento, las autoridades no difundieron un informe oficial que establezca de manera definitiva la causa de muerte. Sin embargo, las primeras evaluaciones apuntan a que el desenlace habría ocurrido por causas naturales.

Como sucede habitualmente en este tipo de situaciones, el caso quedó bajo la órbita de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°12, que ordenó la apertura de un expediente caratulado como “averiguación de causales de muerte”. El objetivo es reunir toda la documentación y los elementos necesarios para determinar el contexto exacto del fallecimiento.

Mientras avanzan los procedimientos correspondientes, los investigadores continúan realizando peritajes y recopilando información para descartar cualquier hipótesis y establecer oficialmente qué ocurrió en las últimas horas de vida de la reconocida actriz. Por el momento, no se informó la existencia de indicios que hagan presumir una situación diferente a una muerte natural.

La partida de María Rosa Fugazot pone fin a una carrera de más de seis décadas sobre los escenarios. Nacida el 20 de diciembre de 1942 en Vicente López, era hija de los actores Roberto Fugazot y María Esther Gamas, y desde muy joven encontró en el teatro su gran pasión.

Así fueron los últimos momentos de María Rosa Fugazot

A lo largo de su trayectoria participó en importantes producciones teatrales como “El jardín de los cerezos”, “La casa de Bernarda Alba”, “Chicago”, “Zorba, el griego” y “Nenucha: la envenenadora de Montserrat”, entre muchas otras. Su talento y versatilidad la convirtieron en una figura respetada dentro del ambiente artístico.

El último año estuvo marcado por un dolor inmenso para la actriz. En junio de 2025 sufrió la pérdida de su hijo, René Bertrand, quien murió a los 53 años tras atravesar una dura enfermedad. En aquel momento, durante una entrevista, expresó con profunda emoción: “Todavía no pude llorar, ojalá pudiera explotar de una vez y largar”. Hoy, la partida de María Rosa Fugazot deja un vacío enorme en la cultura argentina y un legado imborrable para varias generaciones.