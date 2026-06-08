El ambiente artístico en Argentina está de duelo tras la noticia del fallecimiento de María Rosa Fugazot, una de las actrices más respetadas y queridas del país. La artista tenía 83 años y su partida se confirmó este domingo.

María Rosa Fugazot murió en su casa ubicada en el barrio porteño de Palermo, donde residía desde hace años.

Con una carrera que abarcó teatro, cine y televisión, Fugazot se destacó por su talento y carisma, logrando ganarse el afecto de varias generaciones. Su trabajo en numerosas producciones la convirtió en una figura icónica del espectáculo nacional.

Falleció la actriz María Rosa Fugazot a los 83 años, tristeza en el espectáculo argentino

Además de su trayectoria profesional, la actriz atravesó momentos personales muy difíciles, como la pérdida de su hijo René Bertrand. En diversas entrevistas, había expresado que aún no había logrado superar completamente ese duelo.

La noticia de su fallecimiento provocó una inmediata reacción en redes sociales, donde colegas, artistas y seguidores comenzaron a despedirla, rememorando su legado y la huella que dejó en la cultura argentina.