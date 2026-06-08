La muerte de María Rosa Fugazot a los 83 años generó una profunda conmoción en el ambiente artístico argentino. La reconocida actriz fue hallada sin vida en su departamento del barrio de Palermo y la noticia provocó una inmediata reacción de colegas, amigos y admiradores que destacaron su extensa trayectoria en el teatro, la televisión y el cine.

Una de las primeras figuras en expresar públicamente su dolor fue Moria Casán, quien comenzó su ciclo televisivo visiblemente afectada. Apenas inició la emisión de La Mañana con Moria, la conductora compartió con el público el impacto que sintió al enterarse del fallecimiento de su amiga y compañera de trabajo.

“Acabo de enterarme de la muerte de la querida María Rosa Fugazot. No puedo creer dar esta noticia. Qué fuerte”, manifestó Moria Casán, con la voz quebrada por la emoción. Sus palabras reflejaron el vínculo cercano que mantenía con la actriz y el profundo pesar que le produjo la noticia.

Sin embargo, hubo un detalle que llamó especialmente la atención. La diva contó que desde temprano había experimentado una sensación extraña, difícil de explicar. “Hoy vine al canal medio rara. Nunca me pasa. A mí me gusta cuando llueve, a mí me gusta cuando hay sol. No sabía lo que me pasaba y dije: ‘Algo raro’. Y era esto. Qué bruja que soy”, relató.

Durante el programa, Moria Casán también recordó el profesionalismo y la calidad humana de María Rosa Fugazot, con quien compartió diferentes experiencias laborales a lo largo de los años. “Me da tristeza porque era una mujer increíble, una buena compañera, una actriz espectacular”, expresó mientras evocaba momentos compartidos sobre los escenarios.

Además, destacó el duro golpe emocional que había sufrido la actriz tras la muerte de su hijo, René Beltrán, ocurrida hace poco más de un año. Según explicó, ese dolor marcó profundamente a María Rosa Fugazot, quien nunca logró recuperarse completamente de aquella pérdida familiar.

Moria Casán y su dolor por la muerte de Fugazot

La conductora reveló que mantenía contacto frecuente con la artista desde ese difícil episodio. “Era una divina persona. Se la va a extrañar muchísimo. Una grande del teatro. Te quiero, María Rosa. Siempre me estaba comunicando con ella desde que falleció su hijo”, comentó con evidente tristeza.

Finalmente, la emoción terminó por superar a Moria Casán, que no pudo contener las lágrimas en pleno programa. “Era una persona de bien. ‘Fugazeta’ querida, lo mejor para tu vida en otro plano. Estoy triste. Soy humana, aunque no parezca”, concluyó entre llantos, en una despedida cargada de afecto hacia una de las grandes figuras del espectáculo argentino.