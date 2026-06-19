La falsa noticia sobre la muerte de Jorge Messi no solo generó un escándalo mediático, sino que también llegó hasta la propia internación del padre de Lionel Messi. En medio de la tensión, Celia Cuccittini le contó a Ángel de Brito cómo vivieron el episodio puertas adentro.

La revelación apareció en LAM, cuando el conductor interrumpió el desarrollo del programa para contar que estaba en contacto directo con la familia del capitán argentino. "Estoy hablando con Celia Messi, que nos está mirando. Te mandamos un beso enorme", expresó Ángel de Brito al aire.

El intercambio permitió conocer la reacción íntima de Jorge Messi después de que en Luzu TV se difundiera por error que había muerto. Según relató el periodista, la situación fue vivida con angustia por el entorno más cercano, aunque también apareció una respuesta inesperada del propio protagonista.

"Le pregunté a ver cómo habían vivido todo esto, y me dice que fue horrible. Nos están mirando en este momento en la clínica con Jorge, así que le mandamos un abrazo a los dos", contó De Brito, al transmitir el mensaje que le había enviado Celia Cuccittini durante el programa.

La sorpresa llegó cuando el conductor reveló la frase con la que Jorge Messi intentó tomar distancia del impacto de la fake news. "Y que Jorge está mirando y dice: 'Qué quilombo que armé'. 'Pobre, siempre mira a LAM conmigo', o sea, Celia lo obliga a mirar a LAM", agregó, mostrando el humor con el que el padre de Lionel reaccionó al revuelo.

Ese comentario llevó algo de alivio a una situación cargada de preocupación. De Brito también buscó bajar la tensión y resumió lo ocurrido con una mirada más liviana: "Será una anécdota esto también. Una cagada, pero una anécdota".

Más allá del tono distendido, el periodista remarcó que decidió contar el intercambio para frenar rumores y mostrar cuál era el cuadro real. "Lo cuento también para que vean cuál es la situación real. O sea, están mirando la tele en la internación con un montón de gente que hoy está internada y somos la compañía cada noche", explicó.

Así, la reacción de Jorge Messi quedó expuesta en medio de un episodio que generó indignación, preocupación y alivio al mismo tiempo. Mientras Celia Cuccittini acompañaba desde la clínica, el padre de Lionel encontró una forma de responder con humor a una fake news que había sacudido a toda la familia.