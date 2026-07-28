Los cuestionamientos sobre sus personalidades hicieron estallar la pelea entre Charlotte Caniggia y Sol Abraham en Gran Hermano Generación Dorada. Frente a Santiago del Moro y el resto de los participantes, ambas abandonaron cualquier estrategia y protagonizaron una discusión cargada de insultos, acusaciones y deseos de eliminación.

Sol Abraham llevó el enfrentamiento a uno de sus puntos más tensos cuando atacó directamente la imagen pública de Charlotte Caniggia. “Si buscamos tu nombre en el diccionario, aparece quilombo y bizarro, porque eso es lo que sos, quilombo, bizarro y grasa”, lanzó mientras su compañera escuchaba la acusación.

El origen del cruce estuvo relacionado con las formas de competir dentro del reality. Charlotte Caniggia acusó a Sol Abraham de perjudicar deliberadamente a otros jugadores: "La única que quiere ensuciar a gente sos vos, Sol, porque jugás sucio. El día que expusiste a Manu, que lloraba de mentira por su perro muerto, sos una forra, jugás sucio y ojalá que te vayas vos por sucia, por sucia de m..., porque jugás feo y sos mala persona”.

La respuesta dejó de lado el juego y se concentró en las inseguridades que, según Sol, tendría su rival. “A mí, Charlotte, me parecés una planta, me parecés aparte una mujer muy insegura, que compite con las mujeres y qué coincidencia con mujeres lindas. Sos una insegura, por algo decís que afuera tampoco tenés amigas”, disparó. Poco después insistió: "Me parecés una planta, me parecés aparte una mujer muy insegura, que compite con las mujeres".

La mediática no permitió que esas palabras cerraran la discusión y lanzó otra descalificación contra su compañera. "No sos transparente, no sos carismática y sos una fantasma", expresó Charlotte Caniggia para rechazar las críticas que acababa de recibir.

Sin bajar el tono, volvió a defender su propia personalidad y pidió la salida de Sol Abraham: “Yo soy transparente, nena, cosa que vos no sos. No sos transparente, no sos carismática y sos una fantasma, nena. Y ojalá te vayas por ensuciar a la gente, por sucia”.

El enfrentamiento terminó instalando una rivalidad que excede cualquier diferencia puntual dentro del juego. Charlotte Caniggia y Sol Abraham se acusaron de ser falsas, inseguras y desleales, mientras el resto de la casa observaba una pelea que dejó expuestas sus diferencias personales y anticipó una convivencia todavía más conflictiva.