Charlotte Caniggia se quitó la ropa oversize que llevaba puesta después de recibir un comentario sobre su aspecto físico dentro de Gran Hermano Generación Dorada. La comparación realizada por Fabio Agostini habría incomodado a la mediática y la llevó a cambiarse para demostrar que su cuerpo no era diferente de como él lo recordaba.

El motivo de esa decisión salió a la luz durante una conversación entre Daniela Celis y Yipio. Mientras observaban a Charlotte caminar por la casa con un conjunto distinto, Pestañela se mostró sorprendida por el cambio y quiso saber si se trataba de la vestimenta que había elegido para descansar: "Ay, ¡qué lookete! ¿Ese es el pijama de ella para dormir?".

Yipio corrigió inmediatamente esa interpretación y contó qué había sucedido antes con Fabio Agostini. “No, se cambió porque Fabio le dijo que le había hablado cuando era rubia y flaca”, reveló la participante uruguaya. La frase establecía una comparación directa entre la imagen actual de Charlotte Caniggia y la apariencia que tenía cuando ambos habían conversado anteriormente.

La mediática llevaba una campera y un pantalón de jean de corte amplio, prendas que no permitían apreciar claramente su silueta. Según explicó la comediante, el comentario provocó una respuesta concreta: “Estaba vestida con ropa oversize. Entonces se cambió para que se dé cuenta de que sigue siendo flaca”. De ese modo, el nuevo outfit habría funcionado como una demostración frente al español.

Daniela Celis quedó impactada al descubrir que la elección no había respondido únicamente a una cuestión de comodidad o estilo. “¡Qué fuerte! Es muy diosa”, expresó al conocer el trasfondo de la escena. Su reacción puso en evidencia el efecto que puede tener una observación sobre el cuerpo, incluso cuando quien la pronuncia pretende recordar una etapa anterior.

La situación ocurrió después del ingreso de un grupo de famosos a la casa el 21 de julio. Fabio Agostini se sumó como una de las figuras invitadas y su convivencia con los participantes comenzó a generar nuevas conversaciones y tensiones. En este caso, su referencia a que Charlotte era “rubia y flaca” terminó exponiéndola a justificar su apariencia ante los demás.

Aunque Charlotte Caniggia no realizó un descargo público sobre lo ocurrido, su cambio de vestuario fue interpretado por Yipio como una reacción a esas palabras. El episodio instaló una discusión incómoda alrededor de los comentarios sobre cuerpos ajenos y mostró cómo una frase aparentemente casual puede condicionar la manera en que una persona decide exhibirse frente a las cámaras.