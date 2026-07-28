Jorge Rial y Luis Ventura volvieron a quedar en el centro de la escena por un nuevo capítulo de su histórica enemistad. Después de un intercambio de mensajes en las redes sociales, el conductor habló públicamente y respondió con ironía a las críticas del presidente de APTRA, dejando frases que rápidamente generaron repercusión en el mundo del espectáculo.

Durante una entrevista en Desayuno Americano, Jorge Rial fue consultado por el origen de la pelea y le restó importancia al episodio que desató la polémica. Según explicó, todo comenzó por una publicación en sus redes sociales en la que simplemente escribió: “Dije: ‘¿Qué pasó con Woody?’. Nada más que eso dije”, en referencia al comentario que molestó a Luis Ventura.

Sin embargo, lejos de intentar bajar el tono del conflicto, el periodista lanzó una serie de chicanas dirigidas a quien fue su compañero durante muchos años. “Todo se toma mal. Que se cuide, me da miedo. Lo vi el otro día, se pone colorado... le tengo miedo a la presión. Estamos grandes, Luis. Yo tengo un desfibrilador, él tiene problemas de presión, de sobrepeso... Hay que cuidarse”, expresó entre risas.

El conductor también respondió a la propuesta de Luis Ventura, quien había deslizado la posibilidad de mantener un mano a mano para aclarar sus diferencias. Fiel a su estilo, Rial desestimó la idea con una respuesta cargada de ironía: “¿Un mano a mano? ¿Qué vamos a hacer en un mano a mano? ¿A comer? ¿Qué vamos a hacer los dos? ¿Nos vamos a cag... a trompadas? Dale, Ventura, dejate de joder. A un sauna tenemos que ir, a bajar de peso”.

Más adelante, Jorge Rial dejó en claro que actualmente no mantiene ningún vínculo con Luis Ventura, pese a la extensa relación profesional que compartieron durante años. Aseguró que no existe contacto entre ellos y que observa la reacción de su excompañero con cierta incredulidad.

Jorge Rial contra Luis Ventura, otra vez

En ese contexto, el periodista volvió a utilizar el humor para referirse al conflicto y lanzó una de las frases más comentadas de la entrevista: “No hay vínculo. Ni bueno ni malo, pero a mí me causa gracia. Se pone nervioso. Yo miro los recortes y pienso: ‘Un día va a explotar como un sapo y la culpa va a ser mía, la pu... madre’”, sostuvo.

Las declaraciones de Jorge Rial no hicieron más que alimentar una rivalidad que lleva décadas dentro del ambiente televisivo. La disputa con Luis Ventura, que comenzó con un cruce en redes sociales, volvió a instalarse en la agenda mediática y promete seguir sumando nuevos episodios mientras ambos continúen respondiéndose públicamente.