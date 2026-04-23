La salud de Charly García volvió a encender alarmas y esta vez el motivo fue una operación que obligó a seguir de cerca su evolución. El músico pasó por el quirófano en las últimas horas y la noticia generó un impacto inmediato entre sus seguidores, sobre todo por el hermetismo inicial alrededor de su cuadro.

Con el correr de las horas empezaron a conocerse precisiones sobre el procedimiento. Charly García fue intervenido en el Instituto Argentino del Diagnóstico y Tratamiento, en la Ciudad de Buenos Aires, por una nefrectomía parcial, una práctica en la que se extrae solo una parte del riñón. Aunque el término médico puede sonar fuerte, se trató de una cirugía que ya estaba prevista.

La tranquilidad llegó desde su círculo más cercano y en una frase corta buscaron frenar la preocupación. “Salió todo bien”, fue el mensaje que se difundió públicamente y que funcionó como primera señal positiva después de una jornada cargada de incertidumbre. A partir de esa confirmación, el foco pasó a estar puesto en su recuperación y en cómo seguiría el posoperatorio.

Lejos de un escenario más delicado, el artista permanece bajo control médico en una habitación común. No debió ser trasladado a terapia intensiva, un dato que aportó alivio dentro de un contexto lógico de cautela por la edad del músico y por la sensibilidad que suele despertar cualquier novedad vinculada a su estado físico.

En ese marco, también trascendió que el tratamiento posterior incluyó diálisis, una medida utilizada para acompañar el funcionamiento renal mientras el organismo atraviesa la adaptación posterior a la intervención. No se trató de un dato menor, porque fue justamente ese detalle el que volvió a instalar la atención sobre el alcance del cuadro y sobre los cuidados que deberá sostener en esta etapa.

La técnica a la que fue sometido Charly García apunta a conservar la mayor cantidad posible de tejido sano. En lugar de retirar el órgano completo, el objetivo es resolver el problema localizado y, al mismo tiempo, proteger la función renal. Por eso, más allá del impacto que produce la palabra operación, el procedimiento forma parte de una estrategia enfocada en preservar su evolución general.

A los 74 años, Charly García sigue despertando una reacción inmediata cada vez que aparece una noticia vinculada a su salud. Esta vez, dentro del susto inicial, las señales que trascendieron fueron alentadoras: la cirugía salió según lo previsto, el músico permanece internado en observación y el seguimiento médico será clave en los próximos días.