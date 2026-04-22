En la esquina de Avenida Santa Fe y Coronel Díaz, en el barrio porteño de Palermo, hay un edificio que no figura en las guías turísticas oficiales, pero que funciona como un santuario urbano. Ahí vive Charly García desde hace décadas, y ahí también se escribe —todos los días— una crónica paralela de la ciudad.

La puerta no es una puerta. Es un palimpsesto.

A cualquier hora, incluso en esas siestas en las que Buenos Aires parece aflojar el ritmo, hay alguien detenido frente a la reja. Algunos miran hacia arriba, buscando ese balcón del séptimo piso donde, dicen, todavía puede aparecer. Otros no levantan la vista: leen. La superficie metálica está cubierta de palabras superpuestas, como capas de tiempo: “Dios”, “Maestro”, “Ídolo”.

La placa rodeada por la infinidad de mensajes de sus fans.

Las letras se pisan unas a otras, se desdibujan, se rehacen. Ya no importa quién escribió primero: la autoría quedó disuelta en una especie de escritura colectiva. La pintura original del portón —alguna vez negra— fue cediendo ante esa invasión de biromes, aerosoles y fibrones que lo convirtieron en otra cosa. Un altar laico.

La escena se repite con variaciones mínimas. Una pareja se saca una foto apoyada contra la reja. Un turista pregunta si “de verdad vive ahí”. Un hombre mayor se persigna antes de irse. Un grupo de chicos escribe una frase apurada y se queda un rato más, como si esperar fuera parte del ritual.

No hay custodia simbólica que lo impida. Tampoco rechazo de los vecinos: el edificio asumió su destino de punto de peregrinación. Para muchos, vivir ahí es habitar un monumento vivo, aunque no haya mármol ni placa suficiente que lo contenga.

La puerta del edificio de Charly García en la Avenida Coronel Díaz.

La puerta también es archivo de fechas. Cada 23 de octubre, cuando llega el cumpleaños de García, la esquina muta en vigilia. Guitarras, banderas, canciones coreadas a medianoche. Y al día siguiente, nuevas marcas: frases frescas, dibujos improvisados, restos de una celebración que se queda adherida al hierro.

Después de uno de esos festejos, alguien escribió en inglés “Alive after García”. Otro dibujó una guitarra desarmada. La reja quedó convertida en una especie de mural espontáneo, una acumulación de signos que mezcla devoción, humor y memoria rockera.

El edificio de Charly García fue construido en 1931.

El edificio —antiguo, de otra Buenos Aires— parece sostener todo eso con naturalidad. Por la vereda pasan colectivos, taxis, oficinistas apurados. A metros, el flujo constante de la ciudad. Pero en esa entrada hay una pausa: un pequeño desvío del tiempo donde la gente se detiene a dejar algo, aunque sea una palabra.

Algunos miran hacia arriba, buscando ese balcón del séptimo piso.

No todos escriben. Algunos solo leen lo que otros dejaron. Y en ese gesto hay otra forma de pertenecer.

Con los años, la esquina dejó de ser simplemente una dirección. Fue rebautizada, señalizada, homenajeada. Pero nada de eso termina de explicar lo que pasa en la puerta. Porque lo esencial no está en el reconocimiento oficial, sino en ese murmullo permanente de tinta sobre metal.

Un edificio donde vive un músico. Una puerta que habla.

Y una ciudad que, en lugar de golpear el timbre, prefiere escribirle.