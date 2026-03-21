La muerte de Ernesto Cherquis Bialo generó una profunda conmoción en el mundo del periodismo deportivo argentino. El reconocido cronista falleció este viernes a los 85 años, luego de atravesar un complejo cuadro de salud que lo había mantenido bajo tratamiento durante los últimos años de su vida.

El histórico periodista padecía leucemia, enfermedad que lo obligó a reiteradas internaciones en el Hospital Alemán. A pesar de los esfuerzos médicos y de su fortaleza personal, su estado fue empeorando con el paso del tiempo hasta su desenlace final.

En una de sus últimas entrevistas, Ernesto Cherquis Bialo había sido contundente al recordar el duro diagnóstico que recibió por parte de los profesionales de la salud. “No tengo buenas noticias. La médula no funciona. Haga lo que tenga que hacer”, le dijeron, en un mensaje que marcó el inicio de una etapa muy difícil.

Lejos de rendirse, el periodista logró sobreponerse durante un tiempo, aferrándose a su pasión y a su entorno cercano. Sin embargo, la enfermedad avanzó de manera irreversible, llevando a un final que, aunque esperado por su círculo íntimo, no dejó de generar tristeza en el ambiente.

La carrera de Ernesto Cherquis Bialo comenzó en la década del sesenta, cuando ingresó a la emblemática revista El Gráfico. Allí construyó un camino sólido que lo llevó a convertirse en una de las voces más respetadas del periodismo nacional.

Su crecimiento dentro de El Gráfico fue sostenido: pasó de cronista a director, cargo que ocupó entre 1984 y 1990. Desde ese lugar, impulsó una mirada profunda del deporte, basada en el respeto por el lector y en la construcción de relatos que trascendían lo meramente deportivo.

Además, Ernesto Cherquis Bialo se destacó por su cobertura del boxeo, donde relató las gestas de figuras como Carlos Monzón y Ringo Bonavena. Su estilo narrativo y su capacidad de análisis lo convirtieron en una referencia indiscutida en ese ámbito.

Nacido en Montevideo en 1940, pero criado en Buenos Aires, Ernesto Cherquis Bialo dejó una huella imborrable. Hincha de San Lorenzo, amante del tango y habitué del Luna Park, su legado seguirá vivo en generaciones de periodistas y lectores.