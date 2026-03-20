El mundo del pop argentino atraviesa un nuevo escándalo tras conocerse detalles del quiebre entre María Becerra y Emilia Mernes, quienes supieron compartir cercanía en el pasado. La información fue revelada por Ángel de Brito y dejó al descubierto una fuerte interna que sacude a la industria musical.

Según contó el conductor en Bondi Live, el conflicto tendría un origen concreto vinculado a la organización de shows en el Estadio Monumental. “De primerísima fuente, una estrella de la música me cuenta que Emilia Mernes y su equipo de trabajo reservaban fechas que no iban a usar para que María Becerra no tenga esas fechas disponibles”, aseguró.

La maniobra, siempre de acuerdo al periodista, habría sido deliberada y sostenida en el tiempo. “Es decir que, por ejemplo, Emilia Mernes reservaba todo enero, sabiendo que no iba a hacer shows, para que los demás no lo pudieran usar”, explicó Ángel de Brito, citando fuentes cercanas al círculo artístico.

Este dato encendió las alarmas en el ambiente, ya que el acceso a escenarios de gran magnitud como River resulta clave para artistas en crecimiento. En ese contexto, la situación habría afectado directamente los planes de María Becerra, generando tensión y malestar.

Pero el conflicto no se habría limitado a lo profesional. Según reveló el conductor, la relación personal entre ambas está completamente rota. “A Emilia Mernes la bloquearon todos de sus celulares, no solo la dejaron de seguir en Instagram, sino que la bloquearon de WhatsApp también”, detalló.

El distanciamiento, entonces, no solo se refleja en redes sociales sino también en la vida privada de las artistas. La decisión de cortar todo tipo de comunicación deja en evidencia la gravedad del enfrentamiento y la imposibilidad de recomponer el vínculo en el corto plazo.

Además, Ángel de Brito sumó un dato que impactó aún más: “A María Becerra le dio un ataque de nervios antes de salir a su primer River por todas las trabas que le ponía esta chica”. La presión habría sido tal que afectó emocionalmente a la cantante en un momento clave de su carrera.

En medio de este escenario, también aparece el nombre de Tini Stoessel, quien mantiene su propia tensión con Emilia Mernes, ampliando aún más el conflicto dentro del pop local. Por ahora, ninguna de las protagonistas salió a desmentir o confirmar estas versiones que ya generan un fuerte revuelo.