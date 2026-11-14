La pelea entre Eugenia la China Suárez y Wanda Nara volvió a quedar en el centro de la escena después de que se difundiera el video del violento cruce que protagonizaron en Nordelta. Lejos de dejar pasar los insultos y las amenazas que recibió, la actriz decidió contestar públicamente a través de sus redes sociales y apuntó directamente contra la trayectoria y la vida personal de la conductora de MasterChef Celebrity.

Todo comenzó con la viralización de las imágenes registradas durante el operativo policial en la propiedad de Mauro Icardi, donde Wanda fue a buscar a su hija Francesca. En la grabación se escucha a la empresaria insultando a la actual pareja del futbolista y lanzándole fuertes amenazas. “Muerta de hambre, prostituta. Sos una negra de mierda que estás acá por plata. Te voy a matar. Te mato yo a palos”, fueron algunas de las frases que se escucharon.

Frente a la repercusión del episodio, la China Suárez eligió una fotografía de cuando era pequeña para responderle a su histórica rival. Se trataba de una publicidad de pastas que había protagonizado a los cinco años y que utilizó como punto de partida para recordar sus comienzos artísticos. “Me río y voy a seguir riendo de una ‘mujer’ que le dice a otra ‘negra de mierda’, interesada, prostituta y muerta de hambre”, escribió.

La China Suárez se cansó de Wanda Nara

Sin embargo, el mensaje más explosivo llegó después, cuando decidió comparar sus respectivas trayectorias profesionales. “Chicos, les puedo caer bien, mal, regular. Pero yo llenaba el Gran Rex mientras otras se hacían famosas chupando pijas y poniéndose calzoncillos de un hombre casado. No nos hagamos más los boludos. Que tengan un lindo fin de semana”, disparó, en una clara referencia a Wanda Nara y a los comienzos de su exposición mediática.

La actriz no se quedó únicamente con esa publicación y minutos más tarde volvió a utilizar sus historias de Instagram para profundizar sus cuestionamientos. “Y ya quedó obsoleto el ‘querés ser como ella’. ¿Como quién? Yo soy MILLONARIA, pero en la vida”, expresó, antes de lanzar una serie de frases relacionadas con su presente familiar y los conflictos que atravesó durante los últimos años.

“Apoyo mi cabeza tranquila en la almohada todas las noches. No tengo antecedentes penales, no alieno a mis hijos, no le cago la vida a mis ex. ¿Qué le podría envidiar a alguien así? Nada”, escribió Suárez, quien también cuestionó que su adversaria utilizara el dinero como argumento para descalificarla. “Alguien tan pobre que lo único que tiene para ofrecer es dinero (de sus ex)”, agregó.

La China Suárez se cansó de Wanda Nara

En esa misma línea, la pareja de Mauro Icardi defendió el camino que construyó dentro del mundo del espectáculo y remarcó que sus ingresos son producto de años de trabajo. “Yo lo poco o mucho que tengo me lo GANÉ trabajando desde los 6 años”, sostuvo. Además, hizo otra referencia directa a Nara: “‘No tenés dignidad’ me dice una ‘mujer’ que ofrece autos a cambio de que se casen con ella. Usen un poco la cabeza, un poquito”.

Mientras tanto, Wanda Nara también salió a defenderse y aseguró que el video difundido estaba editado. “Faltan frases, editaste, dije más cosas... Me tocaron a mis hijos, no respondí de mí”, sostuvo. En paralelo, la actriz analiza avanzar judicialmente por las amenazas recibidas, por lo que el enfrentamiento entre ambas promete sumar nuevos capítulos.