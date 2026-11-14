La situación de Martín Migueles sumó un nuevo frente judicial luego del pedido que realizó Mauro Icardi para que se estableciera una restricción de acercamiento hacia sus hijas. Si bien el futbolista no consiguió que la Justicia avanzara con esa medida, la resolución incluyó una advertencia expresa para la actual pareja de Wanda Nara, que deberá respetar una condición para evitar mayores complicaciones.

La información fue revelada por Pía Shaw durante la emisión de SQP, el ciclo de América TV. Según explicó la periodista, el juez rechazó la solicitud de una perimetral que había presentado el delantero, pero consideró necesario establecer una pauta de conducta para Migueles. La indicación apunta directamente a la manera en que el empresario debe referirse al padre de las menores cuando ellas estén presentes.

“De parte de Mauro Icardi habían pedido una perimetral que el juez decidió no dar. Lo que sí recibe es una advertencia: que no realice manifestaciones negativas de Mauro Icardi adelante de sus hijas. La tiene que cumplir”, detalló Shaw al dar a conocer el contenido de la resolución judicial.

El planteo del futbolista se produjo después del episodio ocurrido en su vivienda de Nordelta, donde protagonizó un fuerte enfrentamiento con Migueles. La pareja de Wanda Nara había acompañado a la conductora para retirar a Francesca, una de las hijas que tiene con Icardi. La situación terminó con un intercambio de amenazas frente a efectivos policiales y posteriormente tomó estado público a través de imágenes que circularon en televisión.

En uno de los fragmentos más polémicos del video, se escucha a Migueles dirigirse directamente al futbolista con una advertencia contundente: “Te rompo la boca”. Las imágenes fueron utilizadas por Icardi como parte de su presentación, en la que también denunció al empresario por amenazas y solicitó medidas para proteger a sus hijas.

Por su parte, Martín Migueles también dio su versión de lo sucedido y buscó explicar los motivos de su reacción. En conversaciones difundidas por Marina Calabró, sostuvo que el episodio no comenzó de la manera en que se vio en las grabaciones y aseguró que había recibido provocaciones previas. Incluso resumió su comportamiento con una frase: “Reaccioné como en el barrio”.

¿Nuevo escándalo entre Icardi y Migueles?

Además, el empresario realizó fuertes declaraciones sobre China Suárez, actual pareja de Mauro Icardi, y cuestionó su intervención durante el conflicto familiar. En su relato, mencionó un supuesto intercambio entre la actriz y una de las menores relacionado con lo que debía contarle a la licenciada Fernanda Matera sobre el episodio denunciado. “Sí, quería instalar esa idea”, afirmó Migueles al respaldar la interpretación que hizo Calabró.

De esta manera, el enfrentamiento entre Mauro Icardi, Wanda Nara y Martín Migueles continúa sumando repercusiones dentro y fuera de los tribunales. Aunque el pedido de restricción no prosperó, la advertencia judicial dejó una condición concreta para el empresario: deberá evitar cualquier comentario negativo sobre el futbolista delante de Francesca e Isabella, en un conflicto familiar que todavía tiene varios capítulos por delante.