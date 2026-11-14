La pelea entre Wanda Nara y la China Suárez está lejos de terminar. Luego de la viralización de las imágenes del feroz enfrentamiento que protagonizaron en Nordelta, la actriz decidió avanzar por la vía judicial y denunciar a la conductora por las amenazas que quedaron registradas durante la discusión. La presentación ya tiene fecha y promete profundizar todavía más el conflicto.

La información fue revelada por Pilar Smith en LAM, el ciclo conducido por Ángel de Brito en América TV. Allí, la periodista precisó que la denuncia será radicada el próximo lunes 16 de noviembre. “El lunes le van a radicar la denuncia a Wanda Nara de parte de Eugenia Suárez”, aseguró al dar a conocer la decisión del entorno de la actriz.

Cuando le consultaron por el motivo de la presentación, Smith fue contundente: “Por amenazas”. De esta manera, el eje principal de la acción judicial estará puesto en las expresiones intimidatorias que se escucharon durante el cruce. Por su parte, Ángel de Brito consideró que también podrían existir elementos para avanzar por injurias, teniendo en cuenta los fuertes calificativos que Wanda utilizó contra la actriz.

Pero la denuncia no sería el único movimiento que prepara el equipo legal de la China Suárez. En Intrusos, Paula Varela había adelantado que existen otras grabaciones del episodio y que la intención de la actriz es que ese material también salga a la luz. “Hay más videos y la demanda, que se iniciará la semana que viene, es por las amenazas”, explicó la panelista.

La periodista agregó que los abogados todavía están estudiando cómo avanzar y qué medidas solicitar ante la Justicia. “Se van a sentar los abogados de la parte civil y penal para ver el crudo de los videos”, detalló Varela. Según contó, inicialmente los letrados habían considerado que el episodio no tendría mayores consecuencias, pero cambiaron de postura al observar la repercusión y el contenido de las imágenes.

Del otro lado, Wanda Nara ya dejó en claro que no piensa quedarse de brazos cruzados. En diálogo con PrimiciasYa, anticipó cuál será su estrategia si finalmente recibe una denuncia: “Si me denuncia, voy a pedir que presente el video entero, su celular. Que muestre todo lo que grabaron”, manifestó, reclamando que se conozca la secuencia completa del enfrentamiento.

Además, la conductora cuestionó la edición de las imágenes y aseguró que hay fragmentos anteriores que no fueron difundidos. “Está cortado al inicio, cuando da órdenes a un menor de qué decir y qué no”, sostuvo. También reconoció que durante la discusión pronunció más insultos de los que aparecieron en el registro viral: “No me acordaba de que había dicho todo eso. Lo que sí es que falta más, dije más cosas. Cortaron, editaron y filmaron”.

Así, mientras la China Suárez prepara su presentación judicial y sus abogados analizan nuevas pruebas, Wanda Nara ya anticipó que pedirá acceso a todas las grabaciones. El enfrentamiento que comenzó en Nordelta ahora amenaza con trasladarse definitivamente a los tribunales.